Stravična saobraćajna nesreća koja se u subotu dogodila na magistralnom putu Banjaluka – Prijedor odnela je tri života, dok su još tri osobe teško povređene.

Služba hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Banjaluka oglasila se povodom tragedije.

- Prema informacijama sa mesta događaja, smrtno su stradale dve ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat. Dolaskom na mesto nesreće medicinski timovi zatekli su tri lica bez znakova života – naveli su.

Dispečerski centar prijavu o nesreći zaprimio je 20. juna u 14.39 časova. Na teren je odmah upućena prva ekipa sa sanitetskim vozilom, a ubrzo i druga, na zahtev policajca koji se nalazio na licu mesta. U spasilačkoj akciji učestvovali su i pripadnici policije, kao i vatrogasno-spasilačke jedinice.

Dok za troje nastradalih nije bilo spasa, lekari u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske započeli su dramatičnu borbu za živote troje povređenih. Radi se o bračnom paru iz Rusije i njihovom osmogodišnjem detetu, koji su nakon ukazane pomoći hitno transportovani u bolnicu.

V. d. direktora UKC-a Nikola Šobot izneo je detalje o stanju pacijenata:

- Radi se o životno ugroženim licima i čini se sve da se njihovo stanje stabilizuje. Žena je operisana, dok je dete smešteno na intenzivnoj pedijatrijskoj nezi - rekao je Šobot.

On je dodao da je u toku kompletna dijagnostika i potvrdio da su muškarac i žena u neposrednoj životnoj opasnosti.

Tragedija je odjeknula i van granica Republike Srpske. Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini saopštila je da pažljivo prati stanje svojih građana.

- Dana 20. juna 2026. godine, usled saobraćajne nesreće na auto-putu Prijedor–Banjaluka u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, porodica ruskih državljana, koju su činili bračni par i malo dete, povređena je u automobilu - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Ambasada je na svom Telegram kanalu objavila da su povređeni hitno prevezeni u UKC Republike Srpske u Banjaluci i da je u stalnom kontaktu sa nadležnim organima kako bi pratila pružanje medicinske pomoći unesrećenoj porodici.

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