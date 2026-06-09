Telo mlađeg muškarca sa vidljivim povredama u predelu vrata pronađeno je rano jutros na Zvezdari, u Ulici Severni bulevar, saznaje "Telegraf.rs".

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o dvadesetpetogodišnjem mladiću koji je državljanin Ruske Federacije.

Stravičan prizor uočili su slučajni prolaznici oko 6 časova ujutru, koji su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć. Mladić je zatečen na trotoaru u lokvi krvi, a lekarska ekipa je, po dolasku na lice mesta, mogla samo da konstatuje smrt.

Na terenu je trenutno veliki broj pripadnika policije koji obavljaju uviđaj. Blokiran je deo ulice u kojem je telo pronađeno, a forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Za sada nema zvaničnih potvrda o tome da li je reč o nasilnoj smrti, ubistvu ili nesrećnom slučaju, a telo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će pokazati tačan uzrok smrti.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji žrtve i rasvetljavanju svih detalja ovog slučaja.

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