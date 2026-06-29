Hrvatski mediji objavili su spisak gubitaša među državnim firmama. Na samom vrhu trošadžija našla se hrvatska nacionalna avio kompana Croatia Airline.

"Kada je reč o rezultatima poslovanja, Croatia Airlines, državni avioprevoznik, zabeležila je najlošiji poslovni rezultat. Gubitak poslovanja u 2025. udvostručio se u odnosu na 2024., pa se tako popeo na 38,7 miliona evra. Istovremeno, prihodi su im porasli za 9,47 posto na 292,1 milion evra, porastao je i broj zaposlenih, i to za 50 osoba, a prosečna neto plata veća je za 11,9 posto i sada iznosi 2.553 evra," piše hrvatski Jutarnji list.

A šta se za to vreme dešava sa Er Srbijom?

Zahvaljujući odlučnosti i ekonomskim merama predsednika Aleksandra Vučića, srpska avio kompanija dignuta je na noge i svake godine je samo jača.

Tako Er Srbija danas posluje rekordno, ostvarujući najveći broj prevezenih putnika i prihode u istoriji kompanije. Tokom prethodne godine, nacionalni avio-prevoznik je prevezao 4,57 miliona putnika, što predstavlja rast od 3%.

Poslovni i finansijski sistem kompanije odlikuje nekoliko ključnih segmenata. Rast flote i destinacija - Er Srbija nastavlja sa širenjem, pa je u junu 2026. godine u flotu stigao još jedan avion Airbus A320 (YU-APV).