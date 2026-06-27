Grentam, koji je globalno poznat po preciznom predviđanju velikih tržišnih balona za CNBC je izneo pesimističnu prognozu najveće svetske kriptovalute.

- Tokom godina i godina, decenija i decenija, mislim da će polako nestati, ne uz prasak, već uz jecaj.

Dodao je da bitkoin "nije stabilan oblik vrednosti".

- Jednostavno mu se prepolovila vrednost... bez ikakvog posebnog razloga, tako da se na njega ne možete osloniti - pojasnio je Grentam, prenosi Klix.

Grentam smatra da se bitkoin nije pokazao korisnim ni kao sredstvo spekulacije, niti da ima bilo kakvu stvarnu upotrebnu vrednost. Izjavio je da ga ljudi ne koriste za ozbiljne poslovne transakcije ili za svakodnevnu kupovinu.

- Ljudi ga ne koriste za ozbiljnu kupovinu, ne koriste ga za kupovinu večere i plaćanje u supermarketu... Ono što radi jeste da omogućava kriminalcima da prebacuju novac - rekao je Grentam.

On je naglasio da je zlato nastavilo da donosi solidne prinose u istom periodu, čak i nakon što se povuklo sa svojih najviših nivoa.

U tekstu se podseća i da je bitkoin tokom ranijih ciklusa padao najmanje 70 odsto sa svojih vrhunaca, dok je trenutno oko 52 odsto ispod maksimuma iz oktobra i trguje se ispod 60.000 dolara.

Neki investitori veruju da bi trenutna vrednost mogla da traje još nekoliko meseci.

U Srbiji oko 200.000 građana poseduje kriptovalute, procena je domaćih licenciranih menjačnica i globalnih istraživanja.