Teodora Toković bila je pobednica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" 2017/2018 godine, a nakon toga se povukla iz javnosti na neko vreme. Ona je sada govorila o teškom periodu, traumama, kao i samom takmičenju.

Teodora je govorila i o situaciji na estradi koja joj se ne dopada.

- Najveći broj je kriza autorstva, sve pesme koje se snime budu aktuelne godinu dve. Mogu da nabrojim 10 pesama koje se vrte, a koje su nastale u poslednjih par godina. Čujem da se ljudi žale, bila je i korona. Ja ne mogu da se žalim, radim punom parom, ali na prvo mesto stavljam krizu autorstva. Pesme Aleksandre Prijović se najviše vrte, ona je ostavila traga, a sve ostalo brzo izbledi. Ne znam šta da kažem, ne mogu da kažem da kolege ne rade vredno, ali nešto nije u redu - rekla je pevačica, koja se potom prisetila samog takmičenja.

- Nisam se plašila, samo mi je smetalo to zadiranje u privatnosti i komentari tipa 'vidi ovu ovakva je, onakva je'. Bolelo me. Ali danas sam sazrela i ne dotiče me. Sećam se jednog komentara kada je moj razvod bio aktuelan, glasio je: "Znam ja njega, on je divan dečko, ona ga je ostavila sad kad je nešto postigla", a to nema veze sa vezom. Ljudi nisu živeli s nama da bi sudili. Bitno mi je da ja znam ko sam i šta se dešava. Ali se konkretno nisam ničega plašila, znam i te kako da se izborim za sebe.

Ona je priznala da je u jednom trenutku potražila stručnu pomoć.

- Jesam. Tada nisam, ali sve situacije su dovele do toga da pregorim. Prošle godine je anksioznost i depresija uzela maha, pa sam potražila pomoć psihoterapeuta. Mnogo mi je pomoglo i svima bih preporučila. To je mentalna higijena. Danas nemam anksiozne napade, naučila sam alate da reagujem drugačije. Posle tog perioda ništa ne može da me oslabi - poručila je ona za "Novu".

"Doživela sam fizičko nasilje"

Podsetimo, Teodora je jednom prilikom govorila o nasilju koje je trpela.

- To je malo teža tema. Gomilalo se sve, ali bila je situacija gde je krenulo fizičko nasilje. Ne želim da dobijem reklamu na taj način, niti da pljujem oca svog deteta, čoveka sa kojim sam živela i koga sam volela, to je bio trenutak slabosti i kada se to desilo nekoliko puta odlučila sam da presečem - rekla je pevačica.

- Koliko god da si ljut i nervozan i besan nije opravdanje. Ja opet kažem, za svađu je potrebno dvoje verovatno ni ja njemu nisam odgovarala– ispričala je nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“.

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