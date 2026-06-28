Poznata balkanska muzička zvezda Lepa Brena, nedavno je podelila do sada nepoznate, pikantne detalje o privatnom životu i strastvenoj vezi sa svojim suprugom, Slobodanom Bobom Živojinovićem. Prisećajući se rane faze njihove ljubavi, istakla je da su znali da se izoluju od ostatka sveta i provedu čak pola godine u četiri zida.

Gostujući u jednom podkastu nedavno, pevačica je bez dlake na jeziku objasnila:

- Boba i ja kad smo se upoznali nismo izašli šest meseci iz sobe. Ja imam puno godina, mi smo već baka i deka. Šta, mislite da nismo imali trenutak da nismo šest dana izašli iz sobe i da je to bio samo se**, pa hvala Bogu da jeste. To se desilo tada kada je trebalo. Da li vi znate zašto je renoviran hotel, 4. sprat? Popucali su zidovi bili. Samo smo bili na vodi, dođe hrana, koga interesuje hrana. Nema hrana, samo voda - rekla je Brena u "Vostcastu".

Prodali luks vilu u Majamiju za milione

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana. Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja, saznaje "Slobodna Dalmacija".

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara. Međutim, usledila je korekcija cene na 14,6 miliona, da bi kuća na kraju dobila novog vlasnika za 14,2 miliona dolara. Prodaja je zvanično završena, s obzirom na to da se vila više ne nalazi u ponudama renomiranih agencija za promet luksuznih nekretnina.

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