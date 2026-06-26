Pevačica Jasna Šćepanović prisetila se dramatičnog susreta sa ozloglašenim kriminalcem, ističući da je u jednom trenutku "gledala smrti u oči".

Kako navodi, taj događaj joj je zauvek ostao urezan u sećanje.

Jasna je nedavno dospela u centar pažnje zbog sukoba sa kolegom Šakom Polumentom, koji ju je optužio za rad u javnoj kući u Istanbulu.

Sada je odlučila da otkrije detalje iz perioda koji je, kako kaže, obeležio njen život.

Kako je došlo do događaja?

S obzirom na to da je godinama živela i radila u Turskoj, ne krije da je tamo doživela različite situacije i prizore.

-Ima svega, gde nema. Ipak, oni mnogo poštuju žene, čak i ti "opasni" ljudi uvek će stati uz tebe. Jednom sam jedva izvukla živu glavu zbog jednog kriminalca, sa kojim sam danas, verovali ili ne, u dobrim odnosima - ispričala je pevačica, dodajući da se incident dogodio tokom njenog trećeg boravka u Istanbulu.

Prema njenim rečima, situacija je brzo eskalirala kada se, kako tvrdi, pomenuti muškarac pojavio u lokalu.

-Kada se on pojavi, sve staje. Muzika svira samo za njega, niko ne sme da se pomeri. Njegov prijatelj mi je rekao da ustanem i plešem sa njim, ali sam odbila. Harmonikaš me je upozorio da ustanem "da ne rade pištolji", ali nisam htela. Bila sam eksplozivna i tvrdoglava - prisetila se Jasna.

Trenutak kada je situacija izmakla kontroli

Kako dalje opisuje, tenzija je ubrzo dostigla vrhunac.

-Izvadio je pištolj i tražio da se popnem na sto. Odgovorila sam mu: "Sestru svoju penji na sto". U tom trenutku nastao je potpuni muk u kafani, muzika je stala. Pitao me je da li znam ko je on, a ja sam rekla da me ne zanima. Koleginica me je pogledom molila da ćutim, ali je već bilo kasno - navela je pevačica.

Neočekivan preokret

Najdramatičniji trenutak, kako tvrdi, dogodio se kada je muškarac repetirao oružje i uperio ga u nju.

-Drži mi pištolj u glavi, a ja mu kažem: "Šta ćemo sad? Ti ubiješ mene, neko moj ubije tebe, pa tvog, i tako u krug". Pogledao me je i rekao: "Ti si stvarno luda". Onda je ustao, pružio mi ruku i rekao: "Svaka ti čast. Ti si jedina žena koja mi se za 57 godina suprotstavila. Šta god ti treba u životu, tvoj sam brat" .

Kako je sve završeno

Ističe da je upravo taj trenutak potpuno promenio tok situacije.

-U tom periodu bio je veliko ime sa druge strane zakona, a danas smo prijatelji. Život piše neverovatne priče - zaključila je pevačica.

Alo/Informer