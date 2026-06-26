Milicu Gajić javnost pamti kao prvu snajku bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Tokom godina mnogo je ulagala u svoj fizički izgled, a još devedesetih godina, u vreme velike nemaštine, bila je među prvima koje su ugradile silikone u grudi.

Koliko je Milica Gajić promenila izgled estetskim zahvatima

Međutim, na tome se nije zaustavila. U svoj izgled uložila je pravo bogatstvo i podvrgla se brojnim estetskim zahvatima, uključujući korekcije usana, nosa i jagodica.

Na javnim događajima uvek se pojavljivala besprekorno sređena i odevena po poslednjoj modi.

Luksuzan život sa Markom Miloševićem i bazen od 38 stepeni

Ranije se pisalo i da je Marko Milošević 1997. godine kupio kuću sa velikim bazenom u kojem je temperatura vode stalno bila 38 stepeni, pa je ona uživala u luksuznom načinu života.

Šta je Milica Gajić govorila o porodici Milošević

Iako više nisu zajedno, Gajićeva je o porodici Milošević govorila isključivo u superlativima.

Razvod i povlačenje iz javnosti

Podsećanja radi, Slobodanov brat Borislav Milošević, nekadašnji ambasador Jugoslavije koji živi u Moskvi, izjavio je u razgovoru za "Njujork tajms" da njegova porodica živi u harmoniji i da je Marko oženjen Ruskinjom sa kojom ima ćerku.

Milica, Markova nevenčana supruga, tada je rekla da za to ne zna i da to nikada nije "ni videla, ni čula, osim preko medija".

-Naravno da sam u kontaktu sa njim i nikada ga nisam pitala da li je oženjen Ruskinjom i da li sa njom ima dete. Meni je tih priča dosta i ravnodušna sam prema njima - bilo je sve što je tada prokomentarisala o toj temi.

Na pitanje da li odlazi kod njega u Moskvu i kada ga je poslednji put videla, kratko je odgovorila:

-To neću da vam kažem. Moje dete tamo ide redovno - odbrusila je tada za Blic.

Život bivše snajke Slobodana Miloševića danas

Danas živi povučeno, a prema pisanju medija razvela se od Marka Miloševića nakon što se on preselio u Rusiju.

Alo/Blic