Milica Majstorović privukla je veliku pažnju javnosti tokom učešća u muzičkom takmičenju "Operacija trijumf", gde je osvojila publiku pesmom "Savršen par".

Iako je bila jedna od omiljenih takmičarki, kasnije je odlučila da se povuče sa muzičke scene i u potpunosti posveti glumačkoj karijeri.

Zašto je Milica Majstorović napustila muzičku karijeru?

Svoj talenat potvrdila je u serijama "Žene sa Dedinja" i "Folk", dok je najveću pažnju kao glumica privukla ulogom Jefimije, ćerke Stefana Nemanje, u seriji "Nemanjići, rađanje kraljevine".

Njen život van kamera pratile su brojne glasine i teški životni trenuci.

Glasine koje su godinama pratile Milicu Majstorović

Pre nekoliko godina pojavile su se spekulacije da je Milica pokušala da oduzme sebi život, što je kasnije demantovala.

Objasnila je da je zapravo popila previše alkohola, zbog čega su je roditelji pronašli na podu kupatila i odvezli u bolnicu.

Mediji su takođe pisali da se suočavala sa velikim stresom, koji je svakodnevno podnosila, a koji je, kako se navodilo, doveo i do pojačanog opadanja kose.

Gde je danas Milica Majstorović?

Kada je reč o njenom emotivnom životu, bila je povezivana sa poznatim muškarcima, među kojima su muzičar Đorđe Miljenović, poznatiji kao Skaj Vikler, i sportista Ivan Lenđer. Obe veze završile su se raskidom.

Danas je udata za Đorđa Lazovića, sa kojim se venčala samo nekoliko nedelja nakon što ju je zaprosio.