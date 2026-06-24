Balkanska muzička zvezda Zdravko Čolić govorio je o emotivnim iskustvima iz prošlosti i priznao da njegov ljubavni život nije uvek bio jednostavan, iako danas uživa u stabilnom braku sa suprugom Aleksandrom.

Čolić je otvoreno govorio o vezama koje su iza njega, ističući da je u više navrata doživeo emotivne razočaranosti, ali da to smatra sastavnim delom života.

Emotivni lomovi i ljubavna iskustva koja je dugo krio

- U životu sam imao malo ozbiljnih veza, ali naravno da ih je bilo, sa više žena, da ih ne imenujem. To je sasvim prirodno i, rekao bih, muški. Oni koji nikada nisu imali slomljeno srce i nisu bili zaljubljeni, mislim da im nešto nedostaje - istakao je na početku.

Brak i stabilan život sa suprugom Aleksandrom

Uprkos tome što je godinama prisutan u javnom životu, već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, profesorkom geografije, sa kojom ima dve ćerke, dok ona svoj privatni život uspešno drži daleko od očiju javnosti i posvećena je svojoj profesiji.

Šta je naučio iz prethodnih odnosa?

Govoreći o početku njihove ljubavne priče, istakao je da je brak sklopljen spontano, na Prvi maj.

-Venčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili "dža ili bu". Poštovanje i prijateljstvo moraju da postoje. Veze koje dugo traju, za one koji mogu da ih iznesu, nisu uvek loše u smislu zajedničkog života - priznao je tada.

Supruga Zdravka Čolića otkrila detalje o njihovom braku

Njegova supruga Aleksandra svojevremeno je govorila o tome kako je osvojila poznatog pevača.

- Svaki muškarac voli kada neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davno u Makarskoj, Aleksandra je tada studirala u Beogradu, a kasnije smo nastavili da se viđamo i započeli vezu. Osvojila sam ga jednostavnošću i privrženošću. Posvetila sam mu se, brinula o njemu, mislila na njega… Čovek prepozna osobu koju bi ponovo želeo da vidi, oseti emociju koja bez reči pokazuje da joj je stalo. Ne mogu to da objasnim, jer ponekad i najlepša i najpametnija osoba ne ostavi takav utisak. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi ne. Naša "aura" se prepoznala i to je bilo dovoljno za ulazak u novu dimenziju - zaključila je za Hello.

Koliko je Čola stariji od svoje supruge?

Iako su Zdravko Čolić i njegova supruga Aleksandra u skladnom braku već duže od tri decenije, javnost i dalje pokazuje veliko interesovanje za detalje njihove privatnosti, uključujući i razliku u godinama koja se često ističe kao jedna od većih "misterija" domaće estrade. Pevač je od svoje supruge stariji 11 godina.

Ipak, ova razlika u godinama nikada nije bila primetna u njihovom svakodnevnom životu, niti je uticala na stabilnost i kvalitet njihovog odnosa. Kako se često naglašava, za njih dvoje godine su oduvek bile samo broj na papiru.