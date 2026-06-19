Ćerka muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, pevačica Anastasija Ražnatović, još jednom je pokazala da vodi računa o svom izgledu i ishrani.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju zdravog i vizuelno atraktivnog obroka.

U prvom planu našla se velika činija sa mešavinom svežeg zelenog povrća, preko koje su poređani polovina avokada, seckani mango, jagode i hrskavi orasi, a sve je preliveno balzamiko kremom, što jelu daje dodatnu svežinu i balans ukusa.

Pored glavnog obroka, na stolu se mogla videti i činija sa mocarela kuglicama u maslinovom ulju, kao i korpica sa hlebom, što dodatno potvrđuje da je reč o uravnoteženom i pažljivo osmišljenom obroku.

Ovakav način ishrane često se preporučuje svima koji žele da održe vitku liniju, zdravlje i energiju.

Otkrila ključne navike koje su joj promenile telo i način života

Podsetimo, Anastasija je ranije otvoreno govorila o tome da se u jednom periodu borila sa viškom kilograma, te da je uspela da smrša čak 20 kilograma.

Kako je isticala, tokom tinejdžerskih dana konzumirala je nezdravu hranu poput grickalica, hamburgera i gaziranih pića, nakon čega je odlučila da potpuno promeni životne navike. Proces mršavljenja trajao je dve do tri godine.

- Od tada imam strah da se ne vratim na staro. Zato, čim primetim da se ugojim, odmah počnem da vodim računa o ishrani - navela je ona ranije.

Dodala je i da je iz ishrane izbacila nezdrave namirnice, kao i da se trudi da ne preskače obroke.

Najčešće jede kuvana jela, dok restorane u velikoj meri izbegava.

- Ako pojedem nešto slatko, odmah idem na trening kako bih sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je, po mom mišljenju, redovno vežbanje - istakla je potom.

Takođe je obelodanila i savet koji joj pomaže u kontroli apetita.

- Svaki put kada osetite glad, popijte čašu vode sa limunom kako biste brže osetili sitost - poručila je.