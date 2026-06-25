Prema saznanjima Ambasade, svi sa kojima je ostvaren kontakt nalaze se na bezbednom i nisu prijavljeni problemi koji bi zahtevali konzularnu intervenciju.

U saopštenju se ističe da Ambasada pažljivo prati razvoj situacije i održava redovnu komunikaciju sa državljanima Srbije i licima srpskog porekla koja žive u Venecueli.

Dodaje se da u Venecueli ne boravi veći broj državljana Republike Srbije, s obzirom na to da ova zemlja nije među češćim turističkim destinacijama za građane Srbije.

"Ambasada je, takođe, u kontaktu sa licima sa dvojnim državljanstvom i građanima venecuelanskog porekla srpskih korena, koji su potvrdili da su dobro", ističe se u saopštenju.

Svi zaposleni u Ambasadi Srbije u Karakasu su bezbedni, a objekat ambasade Republike Srbije nije pretrpeo oštećenja usled zemljotresa.

Ambasada Republike Srbije nastaviće da prati situaciju na terenu i ostaje na raspolaganju državljanima Republike Srbije u Venecueli za sve potrebne informacije i konzularnu pomoć, navedeno je u saopštenju.

U zemljotresima jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru koji su pogodili Venecuelu, prema poslednjim podacima, najmanje 164 osobe su poginule, a gotovo 1.000 je povređeno.

BONUS VIDEO