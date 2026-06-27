"Obaveštavamo da je tokom noći 27. juna 2026. godine izgubljena veza sa lovcem MiG-29 Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine, koji je izvršavao borbeni zadatak u Poltavskoj oblasti", navodi se u saopštenju Vazduhoplovnih snaga objavljenom na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

Oružane snage Ukrajine su potvrdile gubitak aviona, ali navele da se ukrajinski pilot uspešno katapultirao, stupio u kontakt sa spasilačkim timom i da je ubrzo bio prebačen u zdravstvenu ustanovu radi pregleda i pružanja neophodne pomoći.

U saopštenju se dodaje da se uzroci i okolnosti incidenta utvrđuju.