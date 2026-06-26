Poljske vlasti moraju da blokiraju pregovore o članstvu Ukrajine u EU, izjavio je predsednik konzervativne stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski na Konferenciji o obnovi Ukrajine koja se održava u poljskom Gdanjsku.

- Po mom mišljenju… vreme je da Poljska počne da blokira dalje pregovore o pristupanju Kijeva Evropskoj uniji - citira ga Gazeta.pl .

Političar je podsetio da je "pre nekoliko godina" upozorio bivšeg ukrajinskog predsednika Petra Porošenka da se Kijev, sa svojom ideologijom, neće pridružiti EU.

"Ukrajina mora da shvati da ako želi da se pridruži Evropi, a EU je evropska organizacija, ona mora biti normalna, evropska zemlja i ne može na svoje zastave stavljati brutalne kriminalce koji su počinili genocid", istakao je on.

Dan ranije, Kačinjski je objavio da je vratio Ukrajini Orden kneza Jaroslava Mudrog, drugog stepena, koji mu je dodeljen u junu 2022. godine.

Podsetiomo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov se osvrnuo na Konferenciju o obnovi Ukrajine, koja se održava u poljskom Gdanjsku, ocenivši kao "paradoksalnu" situaciju u kojoj Poljska planira da učestvuje u obnovi Ukrajine, dok istovremeno kritikuje, kako tvrdi Moskva, "veličanje istorijskih ličnosti povezanih sa ukrajinskim nacionalističkim pokretima iz Drugog svetskog rata".