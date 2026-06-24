Poznata hrvatska influenserka Meri Goldašić, koju prati publika širom Balkana, prošle godine je javno saopštila da se razvodi od supruga Jurice.

Iako je ta informacija iznenadila mnoge, Meri je tada istakla da odluka nije bila impulsivna, već rezultat dugotrajnog i tihog rada na očuvanju odnosa, koji je uključivao i zajedničke odlaske na terapiju.

Influenserka demantovala navode o skrivanju deteta

U najnovijem gostovanju u jednom podkastu, influenserka je otvoreno govorila o neprijatnim situacijama koje su je najviše pogodile, posebno o navodima da je bivšem suprugu skrivala da ima dete, što je odlučno demantovala.

Upoznavanje u noćnom klubu i početak veze

- Pogađa me što su pisali: "Meri je sakrila Jurici da ima dete". To uopšte nije tačno. Njemu nisam skrivala dete. Upoznali smo se u noćnom klubu u dva ujutru i naravno da čoveku kog tada nisam ni poznavala neću odmah reći: "Ćao, imam sina". Već na prvom ili drugom dejtu sam mu rekla da imam dete, i imao je potpuno normalnu i lepu reakciju - priznala je ona.

Naglasila je da se kraj njenog braka nije dogodio iznenada, već da je to bio postepen, tih i emotivno zahtevan proces.

Razvod nakon dugog perioda pokušaja da se sačuva brak

Kako je navela, oboje su pokušavali da sačuvaju zajednicu i nisu želeli da odustanu bez borbe.

-Nismo zajedno već neko vreme. Odluka nije doneta naglo, već postepeno, kroz niz razgovora i zajedničkih razmišljanja. Ništa se nije desilo zbog jednog trenutka ili jednog razloga. Dugo smo ulagali trud, radili na odnosu, tražili rešenja i išli na terapiju - objasnila je influenserka.

Terapija i rad na odnosu pre raskida

Iako terapija nije dovela do pomirenja, stiče da im je pomogla da se bolje razumeju i da realno sagledaju situaciju.

Upravo taj proces, kako kaže, omogućio im je da dođu do mirnog razlaza.

- Radili smo na sebi i na našoj vezi dugo i iskreno. Terapija nam je pomogla da se bolje razumemo i da jasno vidimo šta možemo, a šta više ne možemo da promenimo. Mislim da je zahvaljujući tome došlo do mirnog razlaza. Kada shvatite da popravljate nešto što više ne funkcioniše, najzrelije je to i prihvatiti - zaključila je Meri za "Happy fm".