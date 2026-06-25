Zeleni su saopštili da toplotni talas koji je trenutno zahvatio Evropu predstavlja vanredno stanje koje bi trebalo da podstakne lidere EU da na vanrednom sastanku razgovaraju o jačanju napora za smanjenje emisija štetnih gasova i zaštitu Evropljana od klimatskih uticaja, prenosi Politiko.

"Državni i lideri vlada moraju da se sastanu na hitnom sastanku na najvišem nivou kako bi hitno ojačali zaštitu klimatskih promena u Evropi i Zeleni plan. Istorija će suditi o političkim izborima koji su doneti danas i u narednim mesecima", rekla je kopredsednica Evropske zelene stranke, grčka političarka Paraskeva Vula Ceci u saopštenju.

Kopredsedavajući Evropske zelene stranke, irski političar Kijaran Kafe je kazao da se "ovaj toplotni talas brzo pretvara u veliku evropsku krizu javnog zdravlja", kao i da "Evropa sada mora da odluči da udvostruči politike" koje bi je štitile od ekstremnih vremenskih uslova.

Zapadna Evropa ove nedelje je na meti rekordnog toplotnog talasa, a temperaturame u mnogim zemljama došle su blizu ili čak i preko 40 stepeni Celzijusa.