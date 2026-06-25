Ministarstvo odbrane je navelo da je projekat ugašen "zbog značajnih kašnjenja, ogromnog povećanja troškova i neizračunatih rizika".

Takođe je napomenuto da bi završetak šest F126 doveo do toga da ukupni troškovi pređu 18 milijardi evra (20,3 milijarde dolara) – u poređenju sa početnom procenom od 5,27 milijardi evra za četiri broda.

Pokrenut 2020. godine pod Ursulom fon der Lajen, program F126 je bio najavljen kao najveći projekat u modernoj istoriji nemačke mornarice, sa deplasmanom od 10.500 tona i dužinom od 166 metara – dovoljno velikim da ostane na moru dve godine sa rotirajućim posadama.

Brod je projektovan da bude veoma svestran, sposoban za uloge koje se kreću od lova na podmornice do podrške specijalnim snagama i operacija dronovima.

Ugovor je prvobitno dodeljen holandskoj kompaniji DSNS, ali je projekat brzo zastao jer se kompanija mučila da prenese podatke o dizajnu brodova u proizvodne sisteme koje koriste nemačka brodogradilišta i dobavljači zbog nekompatibilnog softvera.

Troškovi su već počeli da rastu već 2019. godine – čak i pre nego što je ugovor otišao DSNS-u – a tadašnji poslanik Levičarske stranke Matijas Hon nazvao je projekat finansijskom "crnom rupom".

Otprilike u isto vreme, tenderski proces ministarstva izazvao je kontroverzu. Kancelarija Fon der Lajen optužena je za tolerisanje nepotizma i kronizma nakon što je predala unosne, uglavnom nekonkurentne ugovore konsultantskoj kući "MekKinzi".

Kritičari su ukazali na činjenicu da je Katrin Suder, tadašnja državna sekretarka u Ministarstvu odbrane, i sama bila dugogodišnji zaposlenik "MekKinzija". Kasnija federalna revizija je pokazala da u većini slučajeva ministarstvo nije uspelo da opravda zašto su spoljni konsultanti bili potrebni.

Prema pisanju "Špigla", nemački zvaničnici odbrane razmatrali su davanje ugovora nemačkom brodogradilištu "Nejval vesls Lursen", koje je sada u vlasništvu "Rajnmetala", najvećeg proizvođača oružja u zemlji. Ministarstvo je na kraju odustalo od tog plana, rekavši da bi to značilo odustajanje od prava da tuži DSNS za odštetu.

Umesto F126, ministarstvo sada planira da kupi osam fregata MEKO A-200-DEU – brodova prvobitno zamišljenih kao privremeno rešenje. MEKO A-200 je daleko manji od F126, sa oko 120 metara i 4.200 tona.

Prve četiri fregate koštale bi oko 6,3 milijarde evra, sa opcijom na još četiri za oko 5,3 milijarde evra ako se iskoristi do kraja 2026. godine, uz odobrenje Budžetskog odbora Bundestaga.

Prekid kontroverznog projekta dolazi u trenutku kada Nemačka sprovodi svoju najveću kampanju militarizacije u poslednjih nekoliko decenija, sa budžetom za odbranu za 2026. godinu koji dostiže 108 milijardi evra. Nemačka i druge evropske zemlje su navele navodnu "rusku pretnju" da bi opravdale gomilanje. Moskva je odbacila spekulacije da planira da napadne NATO kao "besmislice".