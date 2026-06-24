Veliki požar koji je izbio u fabrici plastike u oblasti Votanikos u Grčkoj gori više od 16 sati, saopštile su jutros grčke vlasti.

Kako je preneo ERT, vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrom koja se održava zbog velike količine zapaljivog materijala uskladištenog u fabričkom kompleksu. Akciju gašenja vatre dodatno otežava urušavanje dela krova zgrade zbog visokih temperatura, što povećava rizik za vatrogasce na terenu. U požaru niko nije povređen.

Jutros je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre u jednom od skladišta, zbog čega su vatrogasne snage dodatno angažovane kako bi sprečile širenje požara.Zbog sagorevanja plastičnih materijala, vazduh u širem području je zagađen, pa su vlasti pozvale građane, posebno starije osobe i one sa respiratornim tegobama, da ograniče kretanje na otvorenom i drže zatvorene prozore.

Saobraćajna policija je, zbog ponovnog izbijanja požara i intervencije vatrogasaca, privremeno obustavila saobraćaj u ulici Orfeos, na delu od ulice Agias Anis prema aveniji Kifisos u oblasti Egaleo.Uzrok požara za sada nije poznat. Istraga je u toku.

(Tanjug)