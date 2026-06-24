Žena, koja je bila sa partnerom, ušla je u muški deo plaže Ala Lanterna, poznate i kao Pedocine, jedine plaže u Evropi koja je i dalje podeljena po polu u Trstu na severu Italije. Tamo ju je jedan kupač suočio i zamolio da se pomeri, što je izazvalo sukob.

Ona je drugu kupačicu, ženu staru oko 50 godina, nazvala „seksistkinjom“ i „zaostalom“ kada su je ljubazno zamolili da se vrati na svoj deo plaže oko 17 časova u subotu. Dodala je da je Trst „srednjovekovan“ zbog takve podele i da „ako imate takve običaje, niste Italijani“.

Navodno su ona i njen partner iz Milana. Tokom rasprave izjavila je: „Živite u srednjem veku“ i optužila prisutne za „seksizam i diskriminaciju“, uz reči da je to sramota.

Žena koja joj je prišla na početku sukoba bila je sa suprugom i detetom sa invaliditetom, kojem je pomagala da ode do toaleta, a nalazila se na muškom delu plaže odvojenom zidom.

Na plaži Pedocine muškarci, žene i deca do 12 godina fizički su odvojeni zidom, dok je komunikacija između polova moguća samo plivanjem do bova u moru, što je tradicija duga više od jednog veka.

Sukob je eskalirao kada je posetiteljka iz Milana navodno prišla starijoj ženi „preteći“ i podigla ruku, prema pisanju lista Il Piccolo, ali su drugi kupači uspeli da smire situaciju.

Iako je došlo do guranja i napetosti, par turista je na kraju napustio plažu i tražio povraćaj ulaznice od 2,40 evra.

Plaža Pedocine, poznata i po šljunku umesto peska, blizu je centra Trsta i često je posećuju stariji gosti koji se redovno vraćaju. Ranije je ulaz koštao samo 1 evro, a popularna zabava bila je igranje karata na plaži.

Naziv „Pedocine“ potiče iz lokalnog dijalekta i vezuje se za reč koja označava uši ili sitne školjke, dok je mesto istorijski poznato i po uzgoju školjki u okolini.

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