Drsko pucanje usred dana, za koje policijski izvori veruju da je bio ciljani napad na policiju, označava prvi put u poslednjih 20 godina da je jedan montrealski policajac ubijen na dužnosti, piše CNN.

Niz pucnjeva šokirao je stanovnike četvrti Kot de Než, koji su satima bili pod naredbom da se sklone i zaključaju vrata dok su vlasti istraživale „naoružanog i opasnog osumnjičenog”. Kasnije je potvrđeno da je osumnjičeni ubijen.

Policija analizira takozvani manifest od preko 100 strana za koji veruju da ga je napisao napadač. Navodno sadrži ideologiju „incela”, prema policijskim izvorima. „Incel” je skraćenica od „involuntary celibate” (nedobrovoljno u celibatu) i ta mizogina ideologija je povezana sa nekoliko nasilnih napada poslednjih godina.

Policijska služba Montreala identifikovala je poginulog policajca kao Mohameda Laminea Benredouanea, 34, koji je u službi od 2021. godine. To je prvi smrtonosni napad na policajca u gradu u poslednjih 24 godine, rekao je ministar za unutrašnju bezbednost Kvebeka Ian Lafreniere.

Vlasti još nisu identifikovale drugu žrtvu niti napadača, za koga policija veruje da je delovao sam.

Drugi policajac je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju, ali je sada stabilan, rekao je načelnik policije Montreala Fadi Dagher na konferenciji za novinare. Jedan civil je zadobio lakše povrede.

„Izgledalo je kao zaseda“, rekao je izvor iz kanadske policije.

Roditelji sa decom prestravljeno bežali sa igrališta

Samo oko osam kilometara od nebodera i užurbanog centra Montreala, Kot de Než je mirnija, moderna stambena zona. Ova četvrt je raznolika, sa delovima snažno obeleženim jevrejskom kulturom, institucijama i svakodnevnim životom.

Brendon Benšimel-Elkajm, stanovnik obližnje zgrade, rekao je da je video panične porodice na lokalnom igralištu kako beže nakon što je čuo prvi niz pucnjeva oko 11:15 po istočnom vremenu, prenosi CBC News.

„Video sam roditelje kako doslovno grabe decu sa igrališta. Bežali su spasavajući živu glavu“, rekao je.

Benšimel-Elkajm je naveo da je ubrzo usledila i druga runda pucnjave, nakon čega je kvart preplavila policija.

Policija je reagovala na poziv 911 o pucnjavi i osobi koja drži oružje kroz prozor oko 11:35 na bulevaru Dekari, kada su policajci upali pod vatru na ulici, rekao je načelnik Dagher.

Više od dvadeset pucnjeva može se čuti u jednom video snimku incidenta objavljenom na društvenim mrežama i verifikovanom od strane CNN-a.

Jedna grupa policajaca se rasporedila na ulazu u zgradu pre nego što je jedan policajac razbio staklena vrata, omogućivši ostalima da uđu. Nekoliko drugih policajaca, naoružanih puškama i uz K9 jedinicu, pratilo je iza njih.

Vatreno oružje dugog dometa koje je koristio napadač zaplenjeno je na licu mesta, rekao je Dagher.

Heidi Doktor je razgovarala na poslovnom pozivu nakon što je ostavila dete na šišanju kada joj je policajac prišao i izvadio oružje, rekla je za CTV News.

„Odjednom su policajci počeli da se okupljaju“, rekla je Doktor. Njeno drugo dete je stiglo u frizerski salon samo nekoliko minuta pre početka haosa.

Doktor je pokušavala da ostane na parking mestu, ali je na kraju morala da se pomeri i skrene u sporednu ulicu. Satima je čekala, komunicirajući sa decom telefonom dok su se skrivala u zadnjem delu salona.

Uznemirujući snimci nasilja, koje se dogodilo pored pešaka i prometnih saobraćajnica, brzo su počeli da se šire internetom, dok su korisnici društvenih mreža nagađali o tome šta se dogodilo.

Lafrenière, ministar za unutrašnju bezbednost, zamolio je ljude da ne dele uznemirujuće snimke smrtonosne pucnjave. Napomenuo je da je video snimke video i on, na kojima se, kako se čini, vidi kako policajac puca u civila, te da incident istražuje nadzorni organ policije Kvebeka.