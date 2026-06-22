Iran tokom razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj nije pregovarao o svom nuklearnom programu niti je prihvatio bilo kakve nove obaveze, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei za iransku novinsku agenciju IRNA.

On je istovremeno naveo da će se saradnja Teherana sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) nastaviti u skladu sa postojećim procedurama, odlukama iranskog parlamenta i Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana.

Kako prenosi IRNA, Bagei je rekao da Iran tokom nedeljnih razgovora sa američkom stranom u švajcarskom odmaralištu Birgenštoku nije vodio pregovore o nuklearnom programu i da nije prihvatio nikakve nove obaveze.

Prema njegovim rečima, saradnja Irana sa IAEA energiju nastaviće se u skladu sa obavezama koje proizlaze iz Sporazuma o garancijama, kao i odlukama iranskog parlamenta i Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.

Agencija IRNA, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima, prenela je da tokom jučerašnjih razgovora nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, niti je Teheran prihvatio bilo kakve nove obaveze u vezi sa tim pitanjem.

Ranije danas, potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da je Iran pristao da pozove u svoju zemlju inspektore IAEA.