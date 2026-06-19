Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija spremna za razgovore sa evropskim zemljama, ali je naglasio da pokušaji da se sa Moskvom pregovara sa pozicije pritiska i sile ne mogu dati rezultate.

Prema njegovim rečima, dijalog je moguć ukoliko se u Evropi pojave političke snage koje shvataju značaj razgovora sa Rusijom bez postavljanja ultimatuma i dodatnih uslovljavanja.

- Razgovori sa pozicije sile neće dovesti ni do čega - rekao je Peskov, ocenivši da je takav pristup posledica, kako je naveo, „gluposti evropskih političara“.

On je istakao da bi Evropska unija trebalo da sagleda stvarnu situaciju kada je reč o sukobu u Ukrajini, podsećajući da, prema stavu Moskve, Rusija nije bila ta koja je inicirala prekid odnosa sa evropskim državama.

Peskov je ponovio da je Rusija i dalje spremna za pregovore o Ukrajini, naglasivši da je dijalog moguć samo ukoliko bude zasnovan na ravnopravnom pristupu, a ne na pokušajima pritiska na Moskvu.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su odnosi između Rusije i Evropske unije i dalje opterećeni ratom u Ukrajini, sankcijama i brojnim političkim nesuglasicama koje traju već nekoliko godina.