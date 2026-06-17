Ruski višenamenski lovac pete generacije Su-57 ponovo je dospeo u centar pažnje nakon izjava visokih ruskih zvaničnika o njegovoj ulozi tokom sukoba u Ukrajini.

Letelica, koju ruski vojni izvori često opisuju kao „nevidljivu“ za radare, poslednjih godina koristi se u realnim borbenim uslovima, što je omogućilo prikupljanje podataka o njenim mogućnostima i ograničenjima.

Kako prenosi TASS, sekretar Saveta bezbednosti Rusije i bivši ministar odbrane Sergej Šojgu ocenio je da je rad Su-57 tokom specijalne vojne operacije bio „blistav“.

Njegovu ocenu podržao je i generalni direktor državne korporacije Rosteh Sergej Čemezov, koji je naveo da se avion uspešno koristi čak i u uslovima delovanja zapadnih protivvazduhoplovnih sistema kao što su Patriot, NASAMS i IRIS-T.

Su-57 predstavlja prvi ruski borbeni avion projektovan od početka sa elementima stelt tehnologije. Reč je o dvomotornom višenamenskom lovcu namenjenom vazdušnoj borbi, napadima na kopnene ciljeve i dejstvu protiv pomorskih meta.

Prvi let obavio je 2010. godine, dok je u operativnu upotrebu ušao 2020. godine. Do početka 2026. proizvedeno je više od 40 primeraka, uključujući prototipove.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu izjavio da je Su-57 najbolji lovac na svetu. Tom prilikom podsetio je da je Moskva svojevremeno nudila Indiji zajednički razvoj ovog aviona.

Jedna od karakteristika koja se najčešće ističe jeste sposobnost dejstva sa velike udaljenosti od linije fronta. Prema više vojnih analiza i izveštaja iz 2025. i 2026. godine, Su-57 se sve češće koristi kao platforma za lansiranje krstarećih raketa X-59 i X-69 iz vazdušnog prostora pod ruskom kontrolom. Takva taktika omogućava avionu da gađa ciljeve bez ulaska u zone koje pokrivaju protivnički sistemi PVO.

Analitičari navode da se letelice najčešće pojavljuju iznad Kurske oblasti, Azovskog mora i Krima, odakle lansiraju precizno navođene projektile prema ciljevima u dubini ukrajinske teritorije.

U pojedinim izveštajima ukrajinskih osmatračkih službi navodi se da su Su-57 tokom 2026. godine dejstvovali sa udaljenosti od 200 do 400 kilometara od linije fronta, što ih je držalo van domašaja većine raspoređenih sistema protivvazdušne odbrane.

Među prednostima aviona često se pominju smanjena radarska uočljivost, mogućnost nošenja naoružanja u unutrašnjim spremnicima, supermanevarske sposobnosti i savremeni senzorski paket koji omogućava otkrivanje i praćenje više ciljeva istovremeno.

Ruski izvori još 2022. godine tvrdili su da su grupe Su-57 korišćene za otkrivanje i neutralisanje protivničkih sistema PVO, pri čemu je posebno naglašavana njihova mala radarska vidljivost.

U javno dostupnim vojnim analizama navodi se i da su rakete X-69 postale jedno od glavnih oružja ovog aviona. Reč je o projektilu projektovanom tako da bude kompatibilan sa unutrašnjim spremnicima Su-57, čime se zadržavaju stelt karakteristike letelice.

Pored toga, poslednjih godina pojavili su se izveštaji o integraciji novih preciznih sredstava dugog dometa namenjenih dejstvu po dobro zaštićenim ciljevima.

Su-57 ostaje najnapredniji borbeni avion u sastavu ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga i jedan od najvažnijih projekata ruske vojne industrije. Dosadašnja upotreba u realnim borbenim uslovima predstavlja dragoceno iskustvo za dalji razvoj letelice, dok ruski zvaničnici tvrde da su rezultati na frontu potvrdili očekivanja koja su postavljena pred ovaj program.