Tramp je prvi američki predsednik koji je uživo gledao finale NBA lige, preneo je BBC. On je pratio utakmicu između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, a događaju su prisustvovale i brojne poznate ličnosti i zvaničnici njegove administracije.

Zbog Trampovog dolaska na finale, sprovedene su opsežne bezbednosne mere, uključujući zatvaranje ulica oko dvorane, raspoređivanje hiljada policajaca i pripadnika Tajne službe, kao i postavljanje metalnih barijera po blokovima u okolini.

Tokom prenosa utakmice, zvižduci su se čuli kada je kamera prikazala Trampa kako salutira dok se izvodila nacionalna himna.

Zbog mera obezbeđenja došlo je i do poremećaja u gradu, uključujući smanjen promet oko lokala i otkazivanje pojedinih javnih događaja u blizini arene.

Pojačane mere izazvale probleme navijačima

Ovo je najnoviji veliki sportski događaj kojem je Donald Tramp prisustvovao tokom svog predsedničkog mandata, a pojačane mere bezbednosti izazvale su velike probleme navijačima.

Hiljade gledalaca propustile su početak prošlogodišnjeg finala US Opena u muškoj konkurenciji između Karlosa Alkaraza i Janika Sinera zbog dugih redova na bezbednosnim kontrolama. Iako je Američka teniska asocijacija pomerila početak meča za 30 minuta, mnogi nisu uspeli da uđu na vreme jer su morali da prolaze kroz dve odvojene provere – pri ulasku u kompleks i ispred Artur Eš stadiona, gde je Tramp pratio meč iz lože.

Federalne bezbednosne službe dodatno su pooštrile mere nakon nekoliko incidenata u poslednje dve godine, uključujući pucnjavu na Trampovom predizbornom skupu u Pensilvaniji 2024. godine, pronalazak naoružanog muškarca u blizini njegovog golf terena na Floridi i nedavnu pucnjavu tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, piše AP.