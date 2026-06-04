Sviridenko je na mreži X ocenila da je reč o važnom koraku ka članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji i poručila je da se zemlja približava svom strateškom cilju.

Kipar, koji trenutno predsedava Savetom EU, saopštio je da su počele pripreme za formalno otvaranje pregovora o prvoj grupi pregovaračkih poglavlja sa Ukrajinom i Moldavijom.

Ta poglavlja obuhvataju pitanja vladavine prava i demokratskih standarda.

Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da su Mađarska i Ukrajina postigle sporazum o pravima mađarske manjine u Ukrajini, koja broji oko 100.000 pripadnika.

On je ranije isticao da je rešavanje tog pitanja važan uslov za podršku Budimpešte ukrajinskom pristupanju EU.

Ukrajina i Moldavija nastoje da postanu članice Evropske unije.