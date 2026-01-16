Tenzije su ponovo porasle u Mineapolisu u četvrtak nakon druge pucnjave koju je izvršio federalni imigracioni službenik u samo jednoj nedelji, dok je predsednik Donald Tramp pretio da će pokrenuti vekovima star zakon koji bi omogućio raspoređivanje američkih trupa u Minesotu.

Žestoki sukobi između demonstranata i organa reda viđeni su nekoliko puta ispred federalne zgrade biskupa Henrija Vipla, dok su federalni službenici u taktičkoj opremi upotrebili suzavac i udarne granate kako bi pokušali da rasteraju gomilu.

Državni i lokalni lideri pozvali su zajednicu da ostane mirna.

Tramp je pomenuo mogućnost primene vekovnog zakona, koji bi omogućio raspoređivanje američkih trupa u Minesotu. Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da je to „alat na raspolaganju predsedniku“ i da je Trampovo upozorenje „govorilo veoma glasno i jasno demokratama širom ove zemlje“.

Predsednik je ranije pretio da će primeniti Zakon o pobuni kao odgovor na proteste protiv ICE u Portlandu prošle jeseni, a 2020. godine je pretio da će upotrebiti taj zakon da uguši proteste nakon što je Džordž Flojd ubijen.

(CNN)





