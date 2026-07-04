Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Obilazak radova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove kod Bezdana na izgradnji deonice brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od Bačkog Brega do Srpske Crnje.

Zajedno sa Vučićem u obilasku su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak, ambasador Azerbejdžana Kamil Kasijev i predstanici kompanije Azvirt.

Na terenu su prisutne ekipe izvođača radova i predstavnici nadležnih službi, koje predsednika upoznaju sa dinamikom radova, kao i narednim fazama izgradnje.

- Ste videli što nam je kukuruz dobar? Sve odlično izgleda, sve bolje od prošle i pretprošle godine kada je bilo baš teško. Danas nam nedostaje Saša Antić, opravdano je odsutan, ali ja ću sam, šta mi teško - našalio se predsednik.

- Mi smo na pola puta Bački Breg - Sombor. Ja imam jedno pitanje pre svega, možete li, mogu ja i na engleskom, samo da vas zamolim da razmislite osim ovoga što mora do aprila 2028. da se završi, strašno nam je važno 11.4km do Kljajićeva. Ako možete da rešite sa svoima u Azerbejdžanu, makar deo, da potpišemo pravi komercijalni ugovor oko 118 miliona, dakle tih 11,4km nama čini sve funkcionalnim, jer od petlje Kljajićevo do petlje Bačka topola je svega 36km, dakle ako ovde, jer mi moramo da živimo i u narednih 4-5 godina dok ne završimo sve, da napravimo ovaj deo koji nam znači za Sombor i u odlazak u Mađarsku, Beč, ali nam smisao dobija sve kada uradimo ovo do Kljajićeva. Uradili smo dobar put svuda, vidi se da su Putevi Srbije dopar posao uradili. U Banatu ima problema, ali sve što smo radili je dobro - rekao je predsednik, nakon čega se obratio investitorima i prijateljima iz Azerbejdžana.

- Da biste razumeli, ovaj "osmeh", kako smo ga nazvali, širok je ukupno 185,5 kilometara. Strašno je važan, on povezuje zapadnu i svernu Bačku, severni deo južnobačkog okruga i srednji i severni Banat. Najveći deo okruga vojvođanskih ovaj "Osmeh Srbije" povezuje, jedino ne prolazi kroz Srem i Južni Banat, ali za sve ostale orkuge je od suštinskog značaja.

- Kada izađemo na Srbobran, imamo derektnu vezu auto-puta koji spaja Beograd i Budimpeštu. Ovaj drugi deo radova može da nam dovede nove investitore u Novi Bečaj, Bočar, Miloševo, Kikindu i tako dalje. Finansiranje, Saška, to ću ja da pomognem, da razgovaram sa Sinišom.

- Saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" postaje od životnog značaja za ljude ovde na severu, ne samo zbog međusobnog povezivanja ljudi i mesta, već od životnog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije. Mi smo ostali dužni Južnobačkom okrugu, posebno prema Somboru, ali još mnogo toga moramo da uradimo u Kuli, Apatinu, Odžacima i dodatno u Vrbasu. U Somboru posebno odeljenje opšte bolnice, nije Zlatibor tu... Samo rešite to da to imamo u prioritetu, a sve ovo će značiti mnogo za dovođenje investitora, sve će biti drugačije. Ovih 23 kilometara imaju rok do aprila 2028, time će ljudi često za izlazak iz zemlje koristiti taj put da idu na Mađarsku, pa da skraćuju put gore. To je nešto što će svakako ljudi odavde da koriste, ali znači to svima nama, jer najveća gužva je tu preko Kule, tu imate Kulu, Crvenku i Sivac, kada to prevaziđete da ne morate da ugrožavate bezbednost ljudi u naseljenim mestima i istovremeno ljudi stižu sa strane iz Novog Sada mnogo brže, odavde vam je onda sve bliže i naše luke u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu i za poljoprivredne proizvode i sve drugo, sve će biti mnogo drugačije. Mnogo se radi, ja sam došao okolnim putem na Novi i Stari Žednik, Mišićevo, Miletić, pa sam iz Sombora skrenuo ka Bezdanu, da vidim useve i ostalo i da vidim puteve kako smo uradili, a baš smo ih dobro uradili, a sad mi prave mašinu koju ću moći ukoliko dobijemo poverenja naroda u narednim godinama da vidim svaki put i svaku rupu na svakom mestu i kad je popravljana i ko je popravljao i to će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, za sve. Imaću sve u sovm telefonu, svaku rupu u srbiji imaću u svom telefonu, to su mi namestili veštačku inteligenciju u telefonu.

- Kad ste poslednji put bili u Kikindi, verovatno niste bili nikad, a da imate dobar put i kad uradimo auto-put do Zrenjanina, ostaje još jedno parče puta koje ni nije loše, a Kikida je prelepo mesto, na "Dane ludaje" bi mogli da odu i na takmičenje u tucanju jaja i da vidite kakve gusane u Mokrinu imamo i svašta drugo.

Predsednik je onda pozvao ljude da obiđu Bečej i Novi Bečej, Bočar, ali da pre svega moramo ta mesta da ekonomski osnažimo.

- Ranije je bilo kad uđete iz neke druge zemlje u Srbiju da se stidite, a sad na ponos. Dara iz Bugarske hvalila je puteve u Srbije, vi sada kada iz evropskih zemalja ulazite u Srbiju vidite razliku u kvalitetu. Mi ih održavamo, suštinski 500 miliona evra potrošimo na održavanje, sad su nam auto-putevi kao piste, predivno izgleda. Ljudi su nekad nervozni zbog gužvi, ali mora da se radi, mora da se održava, poslednji put sam rupu na auto-putu video pre pet godina. Dajem konkurs ko nađe rupu na auto-putu, Drobnjak će dati u parama, a ja u kaznama, nema šanse da neđete rupu na auto-putu danas. I za to je potreban i novac i organizacija države i mnogo toga dobrog i to čuva živote ljudi, velike su brzine, bezbednost je najvažnija za sve učesnike u saobraćaju. Ovi ljudi rade izvrsno i oni će i ovo što sam ja rekao rokove da ubrzaju. Znam ja njihove priče, ali uvek završe u roku ili pre roka, veoma odgovorni ljudi, Fikretov zin će sada da se ženi ovde u Srbiji i da ostane ovde u Srbiji - onda je predsednik zvao Alija, koji je rešio da se ženi u Srbiji.

- Trebaju nam tako vredni ljudi ovde u Srbiji poput tebe, treba da dobiješ državljanstvo kad se oženiš, ali da ostaneš ovde da živiš, jesi li mi obećao? Evo ruke - pozdravio je Alija predsednik Vučić i rekao "Ala ste ozbiljni vi Azerbejdžanci" dodavši da su kao narod vrlo pošteni, organizovani i tačni i rekao da su narod koji se drži date reči.

Predsednik je onda pitao naše azerbejdžanske prijatelje da sve završimo do juna 2028, sve do Kljajićeva.

- Ovo menja sve, poptuno je drugačije kada dođete ovde na teren. Dogovorili smo se, hvala ti mnogo - pružio je ruku predsednik sa izvođačem radova i dao rok "da na Vidovdan otvorimo sve do Kljajićeva".

- Ovo menja sve, poptuno je drugačije kada dođete ovde na teren. Dogovorili smo se, hvala ti mnogo - pružio je ruku predsednik sa izvođačem radova i dao rok "da na Vidovdan otvorimo sve do Kljajićeva", za manje od dve godine imaće te saobraćajnicu ovde.

Predsednik je onda pozdravio izvođače radova i pitao ih da li će za dve godine završiti do Kljajićeva sve, za šta su rekli da moraju to da završe.

- Uz brzu prugu koja vam je otprilike iste kilometraže, malo duže, pošto je ovo svako skuplje, rekao bih da ovo svakako jeste najveći infrastrukturni projekat na severu Srbije, nešto poput Moravskog koridora.

Obraćanje predsednika Vučića

- Na ovom prelepom mestu kod Bezdana, na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora, se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1 a biće i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica, uradićemo deonicu Kljajićevo-Bački Breg od ogromnog značaja za sve, ali ćemo se odmah pripremati za dalje i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, Bečeja, Novog Bečaja, Novog Miloševa, Bočara prema Kikindi. Mnogo sam srećan, ovo je jako važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti, već zbog prirode onoga što ona donosi, ne zove se džabe "Osmeh Srbije" i verujem kad se završi Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi sad, onda smo sve glavne saobraćajnice rešili.

Predsednik je istakao da se raduje većim prinosima na našim njivama i da veruje da će svi dobiti poštenu cenu, ističući da će ova godina biti mnogo bolja od prethodne dve.

- Biće prinos veliki. Još Bogu da se pomolimo za jednu dobru kišu sledeće nedelje i to je to.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom "Azvirt" za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana,

Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice.

Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz "Koridora Srbije".

Na predmetnim deonicama brze saobraćajnice planirana je izgradnja 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta. Takođe, planirana je izgradnja i tri površinske kružne raskrsnice.

Na Deonici 1 (GP Bački Breg- Sombor) trenutno se izvode radovi na skidanju humusa, iskopu materijala na lokacijama gde su predviđeni useci, uređenje podtla, radovi na izradi nasipa, kao i radovi na izradi sloja posteljice.

Realizacijom projekta izgradnje predmetne saobraćajnice, saobraćajno-geografski položaj grada Sombora i grada Kikinde, opština Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Novog Bečeja, biće unapređeni u značajnoj meri, što će usloviti njihov brži i efikasniji razvoj.

Područja koja prirodno gravitiraju novoj saobraćajnici su i opštine Apatin, Odžaci, Bačka Palanka, Ada i Nova Crnja.

Izgradnja brze saobraćajnice pozitivno će uticati na međusobnu saobraćajnu povezanost opština i regionalnih centara AP Vojvodine, ali i na bolju povezanost zapadnobačkog i severnobanatskog okruga sa auto-putem E75, a time i sa Novim Sadom, Beogradom i ostalim delovima Srbije.

Izgradnjom ove saobraćajnice ostvariće se kraća veza AP Vojvodine sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg) i Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) što u širem smislu predstavlja i značajnu povezanost čitavog područja u međunarodnom smislu.

Saobraćajnica od velike važnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kruščiću u martu ove godine izjavio je da je izgradnja brze saobraćajnice "Smajli" od velike važnosti.

"Sada sam sreo jednog domaćina, ja sam pokušao da objasnim, da je najvažnija brza saobraćajnica, takozvani 'Smajli'. To je nešto što će da spasi ceo ovaj kraj, ceo okrug. To će dovesti investitore i fabrike, zaposliće decu, omogućiće budućnost. To ćemo ubrzano da radimo i gradimo, da za dve i po ili tri godine kažemo da smo obezbedili sigurnu budućnost za sve", rekao je predsednik.

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