"Krenućemo ranije sa isplatama"

"Prihodi za jun su bolji od očekivanih, koliko zbog akciza. Domaći PDV kao najvažnija stavka, carine takođe, svi prihodi su nam nešto veći nego što smo očekivali. I to je dobar znak," rekao je Vučić.

"Daćemo sve od sebe da i mesec dana ranije, početkom septembra, krenemo sa isplatama pomoći i najugroženijima, i penzionerima. Povećavaćemo penzije pre januara meseca, i onda je bolje da damo to ljudima nešto ranije."

"Mislim da je to dobra vest za građane."

"I ovo će naravno dodatno uticati na smanjenje inflacije, koja je inače pod potpunom kontrolom u Srbiji, tako da su to dobre vesti."

"Juče sam u razgovoru sa predstavnicima EU dobio teško pitanje oko jedinstvenog tržišta, jer onda ćemo biti izloženi konkurenciji 27 država. Može li naša privreda da se prilagodi. E tu nismo dovoljno jaki, i zato ćemo morati da dodatno radimo na jačanju srpskih kompanija, i to je nova ekonomska politika koju ćemo morati da pokrenemo u narednim mesecima. Da pre svega sebe menjamo, jer ne možemo sve vreme da zavisimo od stranih direktnih investicija, odakle god dolazili. To je nešto što je izazov za nas, i naravno EXPO. Ako to sve uspešno završimo, ne vidim nikakav strah za sledeću godinu. I ova kiša je dobro došla, što se tiče poljoprivrede."

"Ako sve ovo uspemo da završimo, onda verujem da sledeće godine možemo očekivati još bolje rezultate i dodatni nagli rast životnog standarda svih naših građana."

O pisanju hrvatskih medija

Na pitanje o pisanju Jutarnjeg lista o razgovoru Vučića sa evopksim liderima, rekao je:

"Trudim se da ne komentarišem pisanjem hrvatskih medija. Sve što su pisali uvek je bila neistina. Oni kada se i među sobom svađaju ne mogu da ne pomenu mene, vidite koliki su to kompleksi."

"Što se tiče razgovora, bio je veoma dobar i otvoren. To su najvažniji lideri Evrope. Razgovarali smo o onome što je potrebno da se uradi, o budućnosti EU, ali pre svega kakav je put Srbije i šta Srbija želi. Iz njega može da izađe nešto dobro za Srbiju, a da li će videćemo."

O izjavama blokadera

"Ne moram čak ni da budem oštar, ali je jedno istina. Ljudi bi im više verovali da za bilo šta što se uradi kažu Ok, to je dobro, čestitamo. Ovako kada kritikujete sve što je dobro, onda ljudi ne razumeju smisao takve politike."

"Ali, oni ne vode više svoju politiku. Njima pojedini mediji, ekspoziture biznismena, vode politiku. Kažu im moraš da govoriš sve protiv Vučića, ili nećeš dobiti prostor."

"Mi imamo gotovo 5 milijardi evra na računu. A naša stopa javnog duga je dvostruko niša od proseka zemlja EU. Takođe držaimo i deficit pod kontrolom, do 3 % uvek držimo."

"Sve je pod apsolutnom kontrolom, veoma odgovorno vodimo politiku."

"Mi imamo stabilan kust već 14 godina, a ne fiksan. I to daje stabilnost. I naša izvozna aktivnost je rastuća, bez obzira na stabilan kurs. Ekonomija nam je stabilna i veoma dobro funkcioniše."

"I ako pravimo rebalans budžeta pravićemo ga da vidimo šta ćemo sa viškom novca. Obično sve vlade prave rebalans jer naduvaju zahteve, pa moraju da skraćuju. Mi to ne moramo da radimo. Mi imamo dovoljno bafera da se zaštitimo bez obzira s kakvom krizom možemo da se suočimo u budućnosti."

O skupovima u Beogradu i Kraljevu

"Ne donose se odluke na osvonu brojeva na skupu. Važnije je šta je u glavi. A bilo je mnogo više mladih jer stari koji su i došli, najvećim delom bili po kafićima, restoranima. Ja sam srećan što nisu rizikovali po onakvom vremenu. Prosto svako je bio odgovoran i čuvao sebe i ja sam zahvalan zbog toga. Ne mislim da je pitanje skupova važno, već pitanje programa i ideja. Kada vidite ljude koji zastupaju jednu ideju, a sa druge ne vidite ništa, ne dobre ljude da ne kažem težu reč."

"Država nije igračka, i mislim da su ljudi to dobro razumeli."

Portal "Ko si bre ti" do kraja nedelje

"Juče smo počeli da radimo na tome, do kraja nedelje će biti pušte. Tehnički je komplikovanije nego što sam mislio, ali verujem da će u narednom periodu nama mnogo pomoći da budemo odgovorniji. Ali i da natera lokalne funkcionere da dobro razmisle pre nego što urade nešto loše. Pre kraja nedelje će svakako ljudi moći da dostavljaju i svoje primedbe, i video i audio zapise. To će biti dodatan element kontrole svakog od nas. Svoje greške da ispravljamo, sebe da menjamo, i tako će nam ljudi više verovati."

Poruka građanima

"Hoću da se zahvalim ljudima. Godinu i po dana su pokušavali da nam slome zemlju, nisu uspeli. U narednom periodu ćemo se baviti jačanjem Srbije. I da kažem ljudima u Srbiji beskrajno hvala, jer bez njih to ne bismo mogli. I da ih zamolim da se svi posvetimo ubrzanju naših ekomonskih aktivnosti. Mi ćemo da radimo svoj posao dok imamo podršku naroda, a onda će ljudi u skorom roku imati priliku da iskažuje svoje stavove, i kako vide sebe u budućnosti."