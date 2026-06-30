"Ako se postignu sporazumi o isporuci goriva po prihvatljivim cenama, onda će se to dogoditi. To će biti još jedan korak ka stabilizaciji tržišta", rekao je portparol Kremlja, preneo je TASS.

Prema njegovim rečima, cilj takvih mera bio bi ublažavanje naglog rasta potražnje i doprinos stabilnijem snabdevanju tržišta gorivom.

Sastanci na kojima se razgovara o merama za stabilizaciju tržišta goriva u Rusiji održavaju se svakodnevno, rekao je Peskov.

On je naglasio da paket mera razmatra vladina komisija koju vodi potpredsednik vlade Aleksandar Novak, a sve je dogovoreno na sastanku kojim je u nedelju predsedavao predsednik Rusije Vladimir Putin.

Peskov je rekao da Moskva vodi pregovore o mogućem uvozu goriva s nekoliko zemalja.