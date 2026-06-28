Predsednik Aleksandar Vučić izjavio jeda će za manje od dve godine prosečna plata u Srbii iznositi 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra i istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana.

"Hoćemo takođe, dragi prijatelji, za dve godine i manje, da prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Ali posebno hoćemo najsiromašnijima da pomognemo. I videćete već za dva dana naše mere za one ljude koji imaju penzije do 35. 000 ili do 56. 000 dinara, za one koji bukvalno najteže žive. Da vidite kako i koliko država Srbija o njima brine. Nismo bili fer, ima mnogo onih koji žive bogato, ali ima mnogo onih koji žive neuporedivo slabije od njih", rekao je Vučić na skupu "Srbija - jedna porodica" koji se održavao na platou ispred Doma Narodne skuštine