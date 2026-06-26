Kada je Džonika Brej primila poziv iz vrtića svog petogodišnjeg sina Stenlija, nije očekivala da će saznati nešto što će je potpuno potresti.

Pozivi iz vrtića bili su joj poznati – nekada zbog izgubljenih stvari, nekada zbog sitnih povreda ili obaveštenja o aktivnostima. Međutim, ovog puta razlog je bio mnogo ozbiljniji.

Snimak sa kamera otkrio uznemirujući trenutak

Upravnica vrtića objasnila je da je tokom pregleda snimaka sa nadzornih kamera, koji su prvobitno pregledani zbog sasvim druge situacije, primetila neobično ponašanje jedne vaspitačice.

Na snimku se vidi kako vaspitačica više puta gleda oko sebe, kao da proverava da li je neko posmatra, dok se deca igraju u dvorištu.

Prema navodima uprave, ona je tri puta pokušala da podmetne nogu deci koja su trčala. Treći pokušaj bio je uspešan – saplela je upravo Stenlija, koji je pao i povredio lakat.

Majka se tada setila da je nekoliko dana ranije primetila ogrebotinu na njegovoj ruci, ali joj je dečak rekao da nije ništa ozbiljno.

Vaspitačica dobila otkaz, pokrenuta istraga

Upravnica je odmah obavestila majku da je protiv vaspitačice preduzeta hitna mera i da joj je uručen otkaz.

Slučaj je prijavljen nadležnom Ministarstvu obrazovanja, koje je otvorilo zvaničnu istragu.

Šok usledio nakon istrage

Želeći da sazna više o osobi koja je povredila njenog sina, Džonika je pronašla profil bivše vaspitačice na društvenim mrežama.

Kako kaže, iznenadilo ju je što je žena u lokalnim roditeljskim grupama nudila usluge čuvanja dece i isticala da poseduje važeći sertifikat za rad sa decom.

Tokom istrage, prema navodima majke, vaspitačica je u početku tvrdila da je sve bila slučajnost, ali je kasnije priznala da je namerno saplela dečaka.

Objasnila je da je prethodno upozorila decu da ne trče i da je želela da im, kako je navela, „pokaže šta može da se dogodi“ ako ne poslušaju upozorenje.

Odluka nadležnih razočarala majku

Iako je očekivala da će vaspitačica izgubiti dozvolu za rad, konačna odluka bila je drugačija.

Prema njenim rečima, nadležni su odlučili da joj ostave licencu zbog dugogodišnjeg radnog iskustva i pruže joj još jednu priliku.

Takav epilog duboko je razočarao majku.

„Postojao je snimak. Priznala je šta je uradila. Moje dete je povređeno. Nisam mogla da shvatim kako to nije dovoljno“, ispričala je.

Odlučila je da slučaj prijavi policiji

Nezadovoljna ishodom disciplinskog postupka, Džonika je podnela prijavu policiji.

Kako tvrdi, policijski službenik ju je upozorio da bi njen sin mogao da bude pozvan da svedoči ukoliko slučaj završi na sudu, ali ona nije odustala.

„Možda je nekome to samo ogrebotina na laktu, ali kako da znam da sledeći put neko drugo dete neće biti ozbiljnije povređeno?“, rekla je.

Hiljade istraga zbog sumnje na zlostavljanje

Prema podacima koje je objavio Guardian, regulatorno telo za predškolsko obrazovanje u australijskoj državi Novi Južni Vels od 2020. godine pokrenulo je gotovo 2.000 istraga zbog sumnje na fizičko ili seksualno zlostavljanje dece u vrtićima.

Samo tokom prvih deset meseci 2024. godine evidentirano je 414 takvih slučajeva.

Glavna inspektorka tog regulatornog tela, Šeron Gud, izjavila je da se u slučajevima kada je bezbednost dece ugrožena preduzimaju najstrože mere, uključujući zabranu rada, suspenziju ili oduzimanje licence.

Majka dečaka poručuje da neće odustati od postupka.

„Ako bude potrebno da idem na sud, ići ću. Ako moj sin bude morao da svedoči, svedočiće. Deca moraju da budu bezbedna kada su poverena odraslima“, zaključila je.