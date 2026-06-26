Srbija se našla na nogama nakon što je na društvenim mrežama buknula žestoka rasprava oko situacije u kojoj se našao jedan samohrani otac iz naše zemlje. Naime, on je javno postavio pitanje koje je u sekundi podelilo javnost i podiglo mase na noge: "Da li ženskoj populaciji smeta kada vide oca kako vodi ćerku od tri godine u ženski WC?"

Ovaj tata je objasnio da se na javnim mestima često nađe u bezizlaznoj situaciji, a njegova dilema je u sekundi zapalila internet i pokrenula lavinu oprečnih komentara!

Srpkinje bez milosti: Dok jedne pružaju podršku, druge oštro osuđuju!

Kako to obično biva na srpskim mrežama, komentari su počeli da pljušte brzinom svetlosti. Dok je ogroman broj žena stao u odbranu ovog oca, ističući da je muški toalet leglo zaraze i da devojčici tamo nije mesto, pojedine komentatorke su oštro osudile ovaj potez!

"Nemojte da se lažemo, bilo bi mi neprijatno da popravljam šminku ili garderobu, a da iza mene stoji odrastao muškarac, bez obzira na to što je sa detetom", glasio je jedan od komentara koji je izazvao bes.

Sa druge strane, mnoge majke su burno reagovale na ovakve osude: "Dete od tri godine ne može samo u WC, a u muškom toaletu muškarci stoje za pisoarima, što je trauma za devojčicu! Svaka čast ovom tati, samo napred!"

Ko je u pravu?

Iako ženski toaleti imaju zatvorene kabine koje pružaju maksimalnu privatnost, rasprava o tome gde je granica i da li očevi smeju da prelaze "zabranjenu zonu" i dalje ne jenjava. Dok se u modernim tržnim centrima sve češće grade porodični toaleti, na većini mesta u Srbiji oni su i dalje luksuz, pa su tate prepuštene snalaženju i – sudu javnosti.

Šta vi mislite, da li ocu sa malom ćerkom ima mesta u ženskom toaletu? Podelite sa nama u komentarima!