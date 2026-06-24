Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 105 poslanika.

Poslanica Stranke Slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić optužila je vlast da je "odgovorna za sve izgubljene živote ljudi koji nisu dočekali transplataciju svih ovih prethodnih godina", na šta je reagovala Brnabić.

-Ja vas upozoravam narodna poslanice da ne radite to. Ne pričate o amandmanu pod jedan, pod dva ne možete po hiljaditi put da optužujete neke ljude za neke izgubljene živote. Nemojte to da radite, posebno ne na ovakvim zakonima. Imajte malo dostojanstva i malo ljudskosti - rekla joj je Brnabić.

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