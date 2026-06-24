Kad sednu građani u restoran, razmišljaju da li će neko da ih upuca, kaže Miloš Stanković, potpredsednik stranke francuskog državljanina Miloša Jovanovića. Vrteći prstom kako bi izgledalo pametnije, pokušava da prikaže da se građani danas osećaju nesigurno, da se dešavaju ubistva... Ali hajde da vidimo kako je to izgledalo kada je njegova stranka, DSS, vodila Vladu Srbije, predlaže Piper.

I evo šta kažu podaci koje je Piper objavio:

– U prošloj godini u Srbiji su se, nažalost, dogodila 32 ubistva. Ali ubistva postoje u svakoj zemlji na svetu. A da vidimo kako je to bilo dok je DSS vodio Vladu Srbije. Od 2004. do 2008. godine prosečan broj ubistava godišnje bio je 139. Dakle, četiri puta više nego sada.

Dalje, navodi Piper, još porazniji podaci vide se kada se pogleda statistika vezana za razbojništva.

– Ta dela mnogo više pogađaju građane, jer je reč o situacijama kada neko može da vas opljačka na ulici, na pumpi, u banci ili da vam otme novac kada izlazite iz banke. Danas je prosek oko 400 takvih krivičnih dela godišnje. Za vreme vlasti stranke Miloša Stankovića taj broj iznosio je 2.553 godišnje. To znači gotovo osam razbojništava dnevno. Osam puta dnevno postojala je mogućnost da neko bude opljačkan. Istovremeno, opasnost da budete ubijeni bila je četiri puta veća. I onda on govori o restoranima i građanima. Sve on to dobro zna. Ume da pogleda statistiku. Ali treba gurati narativ, treba širiti priču da je sve loše, misleći da će tako doći na vlast. Građani sve vide i vi ćete, vrlo brzo, sa vaših 1,4 odsto podrške, DSS poslati na smetlište političke istorije – zaključuje Piper.