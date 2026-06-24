Ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 miliona dinara.

U cilju brže isplate podsticaja, automatska administrativna obrada zahteva sprovodiće se na dnevnom nivou, kako bi korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove u najkraćem roku bila uručena rešenja i isplaćena sredstva na račune prijavljene u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Ministarstvo podseća poljoprivredne proizvođače da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava radi blagovremenog preuzimanja i prihvatanja rešenja. Ukoliko nemaju primedbi na doneto rešenje, potrebno je da se odreknu prava na žalbu, kako bi rešenje postalo pravosnažno i postupak isplate dodatno ubrzan.

Rok za podnošenje zahteva po ovom Javnom pozivu je 15. jul 2026. godine. Ministarstvo poziva sve zainteresovane pčelare koji još nisu podneli zahtev da to učine u predviđenom roku.

Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela, za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, elektronski upit mogu poslati na imejl adrese: office@minpolj.gov.rs, uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs ili putem društvenih mreža (Instagram i Fejsbuk) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

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