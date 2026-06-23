U nastavku vam prenosimo kolumnu Dragane Matović pod naslovom "So na ranu": Plan za prvi dan

- Za tačno 13 i po minuta, “mašinski mozak“ je na Jutjubu razmontirao postojeću i izgradio novu, idealnu državu. Prezentacija programa Stranke slobode i pravde za Srbiju posle Vučića. Hit.

Dobro, nije mašinski mozak Dragana Đilasa baš sve sam uradio, malo mu je pomogao njegov asistent Peđa (Mitrović), a malo i AI. Tačnije, AI je napisao, da budemo rodno korektni, napisala 77 posto programa SSP-a, kako tvrdi nekoliko AI detektora, od toga 26 posto potpuno sama bez pomoći Dragana i Peđe, 35 posto programa SSP-a je pisala AI sa manjim izmenama, a 16 posto programa je "samo“ parafrazirani AI.

Više izvora kaže da je 23 posto programa SSP-a pisao živ čovek. Ne kaže koji, ali koji god da je genije pisao petinu programa stranke koja još nikada nije izašla na izbore samostalno i kojoj prema poslednjim merenjima rejtinga "daju" najviše šest posto, uradio je nešto što zaista niko nikada nije, kako reče Dragan na promociji plana SSP-a.

Naime, plan za "dan posle osvajanja vlasti“ one stranke koja još nema plan ni za dan osvajanja vlasti, predviđa da se od prvog do stotog dana po dolasku na vlast posmenjuje i pootpušta sve živo što im ne odgovara i što ne smatraju profesionalnim – u javnom servisu, javnim preduzećima, MUP-u, BIA, da se ukinu svi projekti ove vlasti kao EXPO i Beograd na vodi i projekti povezani sa ovima, da se ukinu postojeći i donesu novi zakoni i da se ustanovi sistem u kome ovi što su sada na vlasti više nikada neće moći da se vrate. To, stvarno, još niko nije uradio. Dosad su obećavali zapošljavanja, imenovanja, kule i gradove, a sada u predizbornim obećanjima samo smene, otpuštanja, rušenja i demontaže. Ali, nema razloga za strah, naglasio je Peđa. Pa ovaj plan su i napravili da pokažu da narod ne treba da se plaši promene vlasti i da neće biti nikakvog haosa i neće da se desi ništa loše. Osim pobrojanog. Što će sve na kraju, kako su nam rekli Dragan i Peđa, da bude super.

U trenutku me prošla neka blaga jeza kad sam počela da čitam ovaj plan SSP-a, pa sam malo istražila otkud mi taj strah, pitala sam ovaj ChatGPT, je l’ imam razloga da se plašim, ko je još u istoriji na izbore išao preteći biračima da će prvog dana po dolasku na vlast praviti opštu čistku, kad ono, kaže, ima, bilo je, nacističke i komunističke stranke, ali, dodaje, nije to baš isto, ovo što najavljuje SSP nije baš čistka nego demontaža, a to je skroz legitimno. Tu mi odmah laknu.

Dakle, ko preživi prva 24 časa pod SSP-om, kada će po planu da budu velike demontaže u MUP-u, BIA, EPS-u, EMS-u, Putevima Srbije, i drugim javnim preduzećima i državnim institucijama, kada se zamrznu svi veliki projekti kao što su EXPO i Beograd na vodi, kada se formiraju privremene uprave i Vladin štab za tranziciju i kada SSP bude napisao pismo Evropskoj uniji o ubrzanju reformi, treba još samo da pretekne tog sedmog dana.

Sedmog dana se, prema planu, pravi prvi presek, nešto slično kao u onim rijaliti programima (nisam mislila da pravim neke aluzije, omače mi se) gde će onda da lete još neke glave – figurativno, da se prave novi spiskovi za „odstrel“ – bukvalno, da inspekcije sprovode vanredne nadzore i da se uopšte vidi šta je ko radio u poslednjih 15 godina.

E, ko preživi taj sedmi dan, ima još da pregura trideseti. Tridesetog dana je po planu "Početak nove države“. Do tad će da se donose novi zakoni, prvo medijski i izborni, a za tih mesec dana pored medija i izbornih zakona, ima da se sredi i kompletno zdravstvo, liste čekanja i uopšte sve u zdravstvu, naravno i obrazovanje, jer je to sad najvažnije, decenijama ništa ne funkcioniše i zato to mora sve u tih prvih mesec dana. Ima sve da bude pod konac i u vrtićima, ama ne samo vrtići, nego i zakoni za tužilaštva i nulta korupcija. To obavezno.

I na kraju, kad izbije stoti dan na kalendaru, po planu SSP-a, ima da se „zaključaju promene“, nema više nazad, nova vlast prelazi sa kriznog na redovno upravljanje, prvi put diže plate, da se svi proveselimo i počastimo, sređuje se to još malo što treba da se sredi i idemo u svetlu budućnost.

Ako vi imate neki predlog, Peđa je objasnio, ima na njihovom sajtu jedan prozorčić na kom piše "Predloži promene“, kad tu pritisnete izađe jedan "oblačić“, kaže Peđa, znači pritisnite prozorčić, evo sad neće, "zašto neće?“, pita Peđa asistenta, ne Dragana, nego nekog drugog, onaj kaže nešto ne radi, zato nema ni oblačića, a da ga ima, vi biste upisali svoj predlog. Dobro, živ je program, nema veze, prozorčić ne radi, ne radi onda ni oblačić, ali da rade prozorčić i oblačić, po planu je bilo smišljeno da vi upisujete predloge preko leta, a ovi iz SSP-a će, kad se vrate sa mora u septembru sve da pročitaju i da stave u program šta misle da treba. Ali pošto prozorčić ne radi, i nema ni oblačića, onda više nema ni "problemčića". Idemo dalje, Dragane, sad ti preuzimaš. Peđa se pomeri malo u stranu, Dragan malo ka sredini, prelazi plan, kaže ima devet reformskih stubova, sitna su slova, ali veliki je plan, prvo Pravda i sloboda, pa nulta korupcija, nema više zatvorenih vrata na školama, znači ništa blokade kad oni dođu na vlast, raste, normalno i privreda, više se neće čekati kod lekara, imaće svi dostojanstven život, "Srbija se vraća kući“, što znači da se vrate ovi što su otišli, a ovi što su ostali da ne odu, onda je tu već i 2030. godina, SSP i za to ima plan i na kraju Srbija bez dugova. Eto. Trinaest i po minuta, ne može brže, pa ni da ga je Vučić pravio.

E, sad, ima, kao u igricama, ako hoćete da vidite gde ste vi u celoj toj stvari, dakle ima u planu rešenje i za to. Ima prozorčić „Ljudi u centru programa“, gde smo manje više pobrojani svi mi, kroz 20 zanimanja i profesija od učenika do penzionera. Ja sam, naravno, pogledala da vidim šta se meni sprema, kaže prozorčić "medijski radnici“, pod 19, već me to malo zabrinulo, što smo mi novinari na samom kraju, bojim se da ne planiraju da nas zamene nekim robotima i hologramima kao na Hepiju, pu, pu ne daj Bože, Dragan je, vidim, baš nezadovoljan novinarima. Osmelim se da provirim, kad tamo, vidim namerili se uglavnom na RTS, ne piše im se dobro, kaže zaposliće sve profesionalne novinare i ostaće samo ko nije učestvovao u propagandi, partijskom zapošljavanju i cenzuri. Onoj Nikolini što je radila onu emisiju u kojoj je emitovana, da se poslužim rečnikom SSP-a, "demontaža“ zvučnog topa, čini mi se da se ne piše dobro dan posle. Dragan je bio baš nezadovoljan tom emisijom, kaže, RTS ima i zbog toga da se razmontira i raspusti. Čini mi se da neće dobro proći ni oni koji su, kako sam čula od kolega, posle emisije koja je uznemirila antirežimski blok skoro koliko i dolazak pojasa presvete Bogorodice u Srbiju, Nikolini spevali pesmicu: "Nikolina, sestra naša, nema straha od ustaša“.

Ali, ako je za utehu novinarima, ni uprava javnog servisa neće više da radi šta hoće, nego ima da se bira javno, na televiziji, kao u rijalitiju (ne znam otkud mi opet to, pu, pu) a umesto partijskog upravljanja, u novoj državi će program da uređuju Dragan i SSP i za sada su odlučili da ima da budu tri debatne emisije nedeljno, posle će da vide šta će još. Goste će da biraju po nekoj matematičkoj formuli, ako, neka, i treba da budu sve čisti računi. Ja glasam odmah da Dragan i Peđa uređuju i zabavni program, jer me ovih 13 i po minuta zabavilo kao što zabavni program RTS-a odavno nije. Ma, što se mene tiče ja bih im dala da prodaju i reklamne minute, ako ih to uopšte zanima, tu bi moglo da se zaradi, čini mi se. Treba, možda, pitati nekoga ko zna kako se preprodaje taj reklamni prostor. Meni, evo, ne pada mi niko na pamet. Ko bi mogao o tome nešto da zna? - zaključuje se u kolumni Dragane Matović objavljene na portalu euronews.