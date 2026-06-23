Na društvenoj mreži Iks osvanula je još jedna poruka u kojoj se oštro kritikuju studenti blokaderi i celokupan blokaderski pokret, uz tvrdnju da su njihove aktivnosti bez ideje, pravca i plana.

Ističe da se nesposobnost Blokaderskog pokreta ogleda se u sledećem:

- Dokazali su nam da je moguće veoma dugo biti u pokretu, a da se pritom ne pomeriš s mesta.

- 18 meseci šetnje, pešačenja, tabananja. Hiljade pređenih koraka bez ideje, pravca i plana.

- Toliko kilometara a ni jedan metar političkog napretka.

Na pitanje šta su blokaderi izgradili, šta su ponudili i šta su postigli, ističe se da je odgovor podjednako kratak koliko i porazan.

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