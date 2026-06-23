Nekadašnji saveznici bukvalno više ne mogu da budu u istoj prostoriji, a to je demonstrirala i Marinika Tepić iz stranke Slobode i pravde, koja je u emisiji “Utisak nedelje” brutalno isprozivala takozvane studente u blokadi i poručila im da nemaju nikakve šanse za pobedu na izborima.

Takođe, ona je iznela i niz skandaloznih optužbi na račun RTS-a. Napomenula

je da bi nakon eventualne promene vlasti Javni servis trebalo temeljno reformisati.

- Ovde apsolutno mogu da obećam ne samo da će RTS biti potpuno demontiran, da se nakon smene ove vlasti napravi potpuno novi, profesionalan, depolitizovan RTS. I ne samo to, nego će morati da odgovaraju svi oni koji su saučesnici u ovakvom stvaranju panike, zastrašivanja ljudi, ne samo studenata nego i svih građana - poručila je Tepićeva.

Govoreći o političkoj situaciji i odnosu opozicije prema studentskim protestima, Marinika Tepić je naglasila da ne razmatra povlačenje iz političkog života niti odustajanje od izbornog procesa.

- Ja ne mogu da prihvatim da se povučem ili da odustanem od izbora i politike - istakla je ona.

Tepićeva se osvrnula i na tvrdnje pojedinih studentskih aktivista da bi mogli da ostvare značajan izborni rezultat, postavljajući pitanje njihove procene političke podrške.

- Ako tvrdite da pobeđujete, čemu strah od toga da mi nećemo preći cenzus? Pa ako ne pređemo cenzus, veći deo naših glasova će otići vama kad već kažete da ćete imati najviše glasova - rekla je ona.

Prema njenim rečima, deo biračkog tela ne bi automatski podržao studentsku listu čak i kada bi na to bio pozvan od opozicionih stranaka.

- Veliki broj ljudi ne želi da glasa za vas, sve i da ih mi iz opozicije pozovemo da glasaju za vas - navela je Tepićeva.

Stanković uporedio studente sa afričkim diktatorima

Predstavnik DSS-a Miloš Stanković kritikovao je ideju da opozicione stranke odustanu od učešća na izborima i podrže studentsku listu, ocenjujući da takav pristup vodi ka nametanju jedinstvenog političkog stava.

Govoreći o zahtevima dela studentskog pokreta da opozicija stane iza njihove političke inicijative, Stanković je poručio da u tome vidi pokušaj stvaranja političkog jednoumlja.

- Mi sada vidimo da se ovde uporno radi na stvaranju jednoumlja! Znate, Mobutu Sese Seko je prinudio sve u svojoj državi da se priključe njegovoj političkoj stranci. Ja zato kažem, nama nije potrebna promena koja neće biti promena. Nama je potrebna promena politike i promena sistema vrednosti - rekao je Stanković.

Poređenje takozvanih studenata u blokadi sa nekadašnjim diktatorom iz Zaira (današnji DR Kongo), najbolje pokazuje koliki je razdor između opozicije i plenumaša.