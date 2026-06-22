Međutim, to nije sve. Analizirajući poruke Đokićevog blokadera, Piper je naveo tvit Ivana Videnovića u kojem piše: „Kad dođe dan slobode, nemojte da se predomislite kao seoske mlade i da pitate: 'Je li to demokratski?' Jer neće biti.“

Prema Piperovim rečima, tu se vidi šta bi nam doneli Đokićevi blokaderi:

– Tako on zamišlja dan izbora. Tako zamišlja dan posle izbora kada bi, ne daj Bože, pobedili blokaderi. Ništa ne bi bilo demokratski. Jurili bi vas po ulicama, tukli, žene ostavljali bez posla, stare roditelje bez penzija, decu izbacivali iz vrtića...

Ne samo da priziva zlo, Videnović je, kaže Piper, na to i ponosan.

– On je ponosan što želi oktobar 1944. ponovo u Beogradu i drugim srpskim gradovima. Ponosan je na to što bi neki ljudi možda bili i streljani bez suda. To je ono što oni nude. Ne nude ništa dobro, ne nude nikakav napredak, ne nude nikakve ideje, ali nude pesnicu u lice, ostavljanje ljudi bez posla, maltretiranje dece i maltretiranje starih roditelja – naglašava Piper.

Uveren je da sve to vide građani Srbije:

– Baš zbog toga će ih građani uskoro, posle izbora, poslati u političku penziju. I Videnovića, i rektora Đokića, i sve njihove lompare.