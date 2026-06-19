Gledaoci će u subotu od 15.30 časova imati priliku da prate specijalni televizijski program koji zajednički realizuju televizije Pink, Prva i Informer. U fokusu emisije biće najnovija saznanja u vezi sa istragom koju vodi Više javno tužilaštvo, kao i okolnosti pod kojima je nastala afera „zvučni top“.

Specijalni gost emisije biće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će uživo govoriti o svim detaljima slučaja, ali i o, kako navodi, pozadini medijsko-političkih napada kojima je bio izložen prethodnih meseci.

Poseban akcenat biće stavljen na pokretanje istrage protiv odgovornih za, kako se navodi, plasiranje priče o navodnoj upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta, kao i na posledice koje je čitav slučaj ostavio na društvo i političku scenu Srbije.

U emisiji će biti predstavljeni detalji do kojih su došli nadležni organi, kao i informacije o daljim koracima u postupku.

Predsednik Vučić će se, kako je najavljeno, osvrnuti na sve okolnosti koje su pratile ovu aferu, kao i na pitanja zaštite države, institucija i ustavnog poretka.

Ekskluzivni televizijski događaj počinje u subotu u 15.30 časova.