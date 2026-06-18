Deo obraćanja podeljen je i putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Velika mi je čast i srećan sam što danas, na desetogodišnjicu uspostavljanja našeg strateškog prijateljstva, prisustvujem otvaranju izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, koja nije samo svedočanstvo jednog vremena niti pokušaj da se sačuvaju uspomene na prošlost. Ona je istovremeno i pogled u budućnost, prikaz puta kojim se jedna velika i uspešna zemlja kretala i kojim nastavlja da ide.



Posebno sam srećan što se ova izložba održava upravo u Kulturnom centru Narodne Republike Kine, mestu koje je postalo simbol povezivanja naših naroda, kultura i prijateljstva.



Srbija danas sa ponosom može da kaže da sa Kinom ima jedno od najčvršćih i najznačajnijih partnerstava u savremenom svetu, koje je donelo je ogromne rezultate našim građanima. Zahvaljujući marljivom radu, međusobnom poverenju i posvećenosti, naši odnosi iz godine u godinu postaju sve snažniji, a rezultati te saradnje sve vidljiviji.



Za Srbiju je od neprocenjivog značaja bila odluka predsednika Si Đinpinga da pruži podršku našoj zemlji u trenucima koji nisu bili laki. Ta podrška predstavljala je snažan politički i ekonomski podsticaj našem razvoju, ali je, možda još važnije, pokazala ko su naši iskreni prijatelji. Srbija to ume da ceni i nikada neće da zaboravi.



Molim vas da prenesete pozdrave predsedniku Siju, uz nadu da ćemo se uskoro ponovo sresti i da ću moći da još mnogo toga naučim od njega. Uveren sam da će prijateljstvo Srbije i Kine nastaviti da jača, na dobrobit naših država i naših naroda i da ćemo zajedno graditi još uspešniju budućnost zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i zajedničkoj viziji razvoja.



Verujem u čelično prijateljstvo naših naroda!", stoji u objavi.