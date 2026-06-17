-Čuli smo danas početak izlaganja, citiram "Jedino što je trebalo da uradite je da vratite na snagu prethodne zakone". E sada, ista govornica, vraćam se na februar 2023. godine, citiram "Interesi građana Srbije da ovi predloženi zakoni ne budu usvojeni zato mi nećemo glasati predložene zakone koji dalje podstiču nepoverenje u institucije i koji dalje omogućavaju održavanje nelegalnosti kao stila života najmoćnijih ljudi u Srbiji" - pročitala je Ana i poručila:

-Hvala Vam što ste toliko promenili mišljenje. Sada vi u stvari lobirate za one zakone za koje ste pre dve i po godine rekli da nećete glasati za njih i niste glasali za njih. E sada vi meni, poštovani građani Republike Srbije recite da li ovo ima bilo kakvog smisla? Nema, naravno. Oni danas brane zakone protiv kojih su u 2023. bili, a koje smo mi predlagali.

-Dakle, Aleksandar Vučić je u pravu. Oni nemaju obraza i toliko su licemerni da će za 10 godina biti da su oni gradili Beograd na vodi, a mi bili protiv. Da su oni gradili autoputeve, a mi smo se prostirali da se ti autoputevi ne bi gradili - poručila je predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić.