Ako ste se ikada pitali kako bi rektor Đokić vodio državu, dovoljno je da vidimo kako danas vodi Univerzitet, kaže politički analitičar Uroš Piper.

A o tome, ističe on, najbolje govore činjenice:

– Danas su stigli najnoviji, šokantni podaci Nature Indexa. To je tabela koja prati koliko su i kakve radove objavljivali profesori, asistenti, naučni saradnici i docenti u 82 najznačajnija svetska naučna časopisa. Da vidimo gde se, pod rektorom Đokićem, danas nalazi Beogradski univerzitet. Godine 2020, kada je on došao na čelo Univerziteta, Beogradski univerzitet bio je na 804. mestu prema Nature Indexu. To je bilo sasvim solidno mesto. Već 2022. pao je na 842. mesto, 2024. na 895. mesto, a prema najnovijim podacima za 2026. godinu, Beogradski univerzitet, koji vodi rektor Đokić, nalazi se na 981. mestu.



Računica je, kaže Piper, vrlo jednostavna.

– Za šest godina, koliko rektor Đokić vodi Beogradski univerzitet, ta ustanova pala je za 177 mesta na Nature Indexu. Na najznačajnijoj tabeli za akademski svet, gde se prati broj naučnih radova objavljenih u 82 najvažnija svetska naučna časopisa. To vam govori kako bi izgledala država koju bi vodio rektor Đokić – ističe Piper.

Ako se vratimo na početak priče i pitanje kako bi izgledala zemlja ukoliko bi na vlast došao Đokić, odgovor na to pitanje, tvrdi Piper, veoma je jednostavan:

– Svuda bismo padali, svuda bismo imali negativne rezultate. Verujem da narod sve to zna, vidi i da će i ovi najnoviji podaci vezani za Beogradski univerzitet pokazati šta ume, odnosno šta ne ume rektor Đokić.