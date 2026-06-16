"Svaki dinar oduzet od korumpiranih političara, funkcionera, njihovih posrednika i tajkuna koji su se obogatili na račun građana biće vraćen građanima Srbije. Taj novac neće završavati u novim klijentelističkim kombinacijama, već u školama, bolnicama, domovima zdravlja, vrtićima, nauci, domaćoj privredi, većim platama za prosvetne i zdravstvene radnike i većim penzijama", ocenila je Tepićeva.

Na mrežama se pojavila objava u kojoj se kaže da se ovakav predlog praktično odnosi na Dragana Đilasa:

"Poznato je da se poslodavac Marinike Tepić, Dragan Đilas, za vreme koje je proveo u vlasti enormno obogatio, zgrnuvši vrtoglavih 619 miliona evra.

Ipak, do ovog trenutka ostaje nepoznato da li će lider Stranke slobode i pravde zaista pristati na Marinikin predlog i vratiti oteto."