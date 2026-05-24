Vučić je zahvalio Kini na podršci u teškim trenucima i pozvao kineske turiste i investitore da posete Srbiju.

"Ovo je prva državna poseta, ali, kao što sam rekao, ovo je moja deveta poseta Kini i želim da kažem ono za šta verujem da je kineski narod već čuo od mene i da ima informacije o Srbiji.

Mi cenimo naše čelično prijateljstvo, mi volimo kineski narod i želimo da vidimo više kineskih turista i više kineskih investitora koji dolaze u našu državu.

Duboko smo zahvalni Kini što je bila uz nas tokom teških vremena. Prijatelj u nevolji je pravi prijatelj, tako mi kažemo. I kada govorim o čeličnom prijateljstvu, to nije samo fraza, to je zaista istina. Mi smo dokazali to prijateljstvo kroz teška vremena, kao što sam rekao.

Dođite u Srbiju, posetite Srbiju. Srbija je veoma lepo mesto, mi volimo kineski narod i daćemo sve od sebe da pošaljemo što više ljudi u Kinu da uče od vas.

Kineski ljudi su dobri ljudi. S druge strane, mi u Srbiji verujemo da smo veoma gostoljubivi i zato dođite u Srbiju."