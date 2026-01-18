Milo Đukanović se sad u bezbednosnim službama SAD vodi kao šef Kavačkog klana, navodi lider PzP Neboјša Medojević.

"Najvjerovatnije će tražiti njegovo izručenje SAD kao Eskobara ili El Čapa Guzmana! Za ulazak Crne Gore u EU neophodno je zatvaranje braće Đukanović, Duška Markovića, Milana Roćena, Brana Gvozdenovića, Stanka Subotića. Nema zatvaranja poglavlja 23 i 24 bez zatvaranja bosova DPS narko-kartela. Međunarodna zajednica mora preuzeti deo odgovornosti ako se ne dese radikalne mere", kazao je Medojević.

Crnogorski pakt o zaboravu zločina DPS mafije je sklopljen u maju 2020, navodi on.

"Dil je dil. Ruke su bačene. Pare su uzete! Crna Gora je propala! Još jedna neuspešna država korupcije i siromaštva", zaključio je on.