Iz KFOR-a je saopšteno da će u vežbi učestvovati i tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS), kako je navedeno, u skladu sa svojim prvobitnim mandatom civilne zaštite.

Kako je navedeno, vežba će uključivati raspoređivanje značajnog broja osoblja, vozila i opreme u području gde će biti održana i njegovoj blizini, kao i duž glavnih susednih komunikacionih puteva.

Vežba će testirati primenu sposobnosti, veština i procedura upravljanja krizama u nizu složenih bezbednosnih scenarija, uključujući i one koji podrazumevaju bezbedno rukovanje i odlaganje eksplozivnih naprava i opasnih materijala.

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, KFOR je jedina legalna i legitimna oružana sila na KiM, ali su privrmene institucije i pored toga formirale tzv. policiju, kao i tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS).

Tzv. KBS formirane su od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje terorističke tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.