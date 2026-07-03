Najugledniji svetski finansijski investitori potpuno su svesni realnosti da Telekom Srbija ima izuzetnu snagu i najsvetliju budućnost, što se pokazalo i sa istorijskim rezultatom na evropskoj berzi, poručio je danas generalni direktor srpskog nacionalnog giganta Vladimir Lučić, istakavši, između ostalog, da kompanija ima milijardu evra raspoloživog novca. Poslovanje Telekoma je transparentno i svi poslovni rezultati Telekoma dostupni su kako u bazi APR-a tako i kod najuglednijih globalnih agencija koje daje međunarodne kreditne rejtinge, na osnovu čega je srpska kompanija izašla na evropsku berzu, kao jedina sa Zapadnog Balkana.

- Naši finansijski rezultati za 2025. su rekordni: prihod od 2,3 milijarde evra, operativni profit 1,3 milijarde, a od toga najviše na domaćem tržištu, gde smo imali prihod od 1,7 milijardi evra, operativni profit milijardu i neto profit 200 miliona evra. Koliko je Telekom porastao i razvio se u odnosu na 2018, kada smo pokrenuli veliku transformaciju i modernizaciju kompanije, vidi se i po činjenici da smo u Srbiji za čitavih pet puta povećali operativni profit - izjavio je Lučić za TV Prva.

Upravo sa finansijskim izvestajem Telekom Srbija je pre par meseci izašao na evropsku berzu i tamo napravio istorijski uspeh.

- Kompletni finansijski podaci Telekoma dostupni su globalnim agencijama, od kojih smo dobili veoma dobar međunarodni kreditni rejting, kao i najuglednijim investitorima, koji su nas u maju ove godine na berzi u Dablinu podržali sa apsolutno rekordnim iznosima. Podsetiću da su svetski finansijski investitori imali ponude od ukupno 14 milijardi dolara za evroobveznice Telekoma Srbija, što je u poslednje dve godine najviše na svetskom nivou za neku kompaniju koja dolazi iz takozvanih tržišta u razvoju. U isto vreme, američka državna Eksim banka dobila je finalno odobrenje administracije SAD da Telekom Srbija postane prva kompanija za telekomunikacije u čitavoj Evropu, a druga na svetu, sa kojom će imati direktno partnerstvo - objasnio je Vladimir Lučić.

Ništa od navedenog ne bi bilo moguće da Telekom ima bilo kakve ozbiljnije probleme i da nema izuzetnu unutrašnju stabilnost i odgovorno rukovođenje.

Istorijski uspešan izlazak na evropsku berzu imao je kao osnovni cilj da se prikupe sredstva za refinansiranje kredita. Taj cilj je apsolutno ostvaren.

- Mi u naredne dve godine, tacnije do 2028. godine, sa ovim refinansiranjem, nemamo ni jednu kreditnu obavezu. Plus na to, zahvaljujući našem uspešnom i sve uspešnijem poslovanju, u budućnosti će doći do smanjivanja kamata. A uz sve navedeno, čast mi je da saopštim da Telekom Srbija u ovom trenutku ima milijardu evra raspoloživog novca. Deo toga je keš na računu, deo su sredstva koja su nam odobrena, a nismo ih povukli. To je izuzetna finansijska snaga, i to na evropskom i svetskom nivou. Imamo sve kapacitete da kompaniju dalje razvijamo kako želimo - naglasio je Vladimir Lučić.

Dve velike akvizicije Telekoma u 2025, kupovina biznisa Junajted grupe i operatera Orion, doneli su kompaniji 400.000 novih aktivnih korisnika i značajno povećanje prihoda, što su svetski investitori na berzi takođe.



Najsvetlija budućnost pred Telekomom



Ova poslovna godina će za Telekom Srbija biti čak uspešnija od rekordne 2025, najavio je generalni direktor Vladimir Lučić.

- Na osnovu poslovanja u prvih šest meseci 2026. jasno je da ćemo se ove godine približiti brojki od 3 milijarde evra prihoda, za šta smo ranije mislili da će nam trebati tri do četiri godine. Najveće svetske finansijske institucije hoće da budu naši partneri, preko evroobveznica smo doveli neke finansijske investitore koji ranije nisu bili prisutni kod nas. Imaćemo velika iznenađenja i u delu startapova koje finansiramo, neki od njih će da zabeleže ogromnu tržišnu vrednost. U septembru se kao operater širimo na SAD. Imaćemo ogroman rast prihoda i profita. Napravili smo dominantnu poziciju u Srbiji, gde držimo preko 60 odsto tržišta i gde dobijamo od svakog korisnika, jer konkurencija koristi naše TV kanale i optiku. A uz sve to, stalno razvijamo najsavremenije digitalne servise i najatraktivnije medijske sadržaje - poručio je Vladimir Lučić.

BONUS VIDEO: