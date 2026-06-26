Univerzitetski klinički centar Niš ulazi u završnu fazu priprema za otvaranje savremene bolničke banke krvi, jednog od najvažnijih projekata za unapređenje zdravstvene zaštite na jugu Srbije.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je reč o potpuno novom, moderno uređenom prostoru sa najsavremenijom opremom iz oblasti kliničke transfuziologije, koji će značajno unaprediti lečenje pacijenata.

Bolnička banka krvi je srce svakog zdravstvenog sistema. Možete uraditi mnogo u medicini, ali bez krvi nema pravovremene i adekvatne pomoći pacijentima – naglasio je Lazarević.

On je dodao da je u ovaj projekat ulagano sistemski, kroz edukaciju kadrova i nabavku vrhunske opreme, sa jasnim ciljem da se pacijentima obezbedi najviši nivo zdravstvene usluge.

Obučili smo lekare, medicinsko osoblje i laboratante i obezbedili najsavremeniju opremu, kako bismo napravili suštinsku razliku – da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. To je standard koji uvodimo i koji građani zaslužuju , poručio je direktor UKC Niš.

Otvaranjem bolničke banke krvi omogućiće se brža i efikasnija reakcija u hitnim i hirurškim slučajevima, gde je svaki minut od presudnog značaja.

Ovo je veliki iskorak za UKC Niš i zdravstveni sistem u celini, ali pre svega za naše pacijente. U trenutku kada je najpotrebnije , krv će biti spremna jer krv znači život, poručuje Lazarević

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