Univerzitetski klinički centar Niš ulazi u završnu fazu priprema za otvaranje savremene bolničke banke krvi, jednog od najvažnijih projekata za unapređenje zdravstvene zaštite na jugu Srbije.

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Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je reč o potpuno novom, moderno uređenom prostoru sa najsavremenijom opremom iz oblasti kliničke transfuziologije, koji će značajno unaprediti lečenje pacijenata.

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Bolnička banka krvi je srce svakog zdravstvenog sistema. Možete uraditi mnogo u medicini, ali bez krvi nema pravovremene i adekvatne pomoći pacijentima – naglasio je Lazarević.

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On je dodao da je u ovaj projekat ulagano sistemski, kroz edukaciju kadrova i nabavku vrhunske opreme, sa jasnim ciljem da se pacijentima obezbedi najviši nivo zdravstvene usluge.

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Obučili smo lekare, medicinsko osoblje i laboratante i obezbedili najsavremeniju opremu, kako bismo napravili suštinsku razliku – da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. To je standard koji uvodimo i koji građani zaslužuju , poručio je direktor UKC Niš.

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Otvaranjem bolničke banke krvi omogućiće se brža i efikasnija reakcija u hitnim i hirurškim slučajevima, gde je svaki minut od presudnog značaja.

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Ovo je veliki iskorak za UKC Niš i zdravstveni sistem u celini, ali pre svega za naše pacijente. U trenutku kada je najpotrebnije , krv će biti spremna jer krv znači život, poručuje Lazarević

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