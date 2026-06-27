Prva pomisao je uvek da je baterija "oslabila" ili da je telefon zreo za zamenu, ali istina je potpuno drugačija.

Glavni razlog za ovaj problem nisu kvarovi, već sistemske funkcije koje neprekidno rade u pozadini i bukvalno "srču" energiju bez ikakvog vidljivog upozorenja na ekranu.

Najveći "srkači" energije na putovanjima

Kada se krećete automobilom, vozom ili autobusom, vaš telefon se nalazi u potpuno drugačijem režimu rada nego kada sedite u kući. Ovo su tri glavna razloga zašto procenat baterije drastično opada:

Neprekidno ažuriranje GPS lokacije: Lokacioni servisi su ubedljivo najveći potrošači. Kako menjate lokaciju, telefon u realnom vremenu komunicira sa satelitima. Potrošnja je još brutalnija ako vam je upaljena navigacija, vremenska prognoza ili društvene mreže koje prate gde se nalazite.

Očajnička potraga za mrežom: Na otvorenim putevima, a naročito kroz tunele i brdske predele, signal mobilne mreže često varira. Telefon tada ulaže ogroman napor i troši "struju" kako bi uhvatio jači signal i ostao povezan.

Skeniranje nepostojećeg Wi-Fi-ja: Ako vam je ostala upaljena opcija za Wi-Fi, uređaj će tokom celog puta histerično pretraživati i skenirati svaku ruter-mrežu pored koje prođete brzinom od 100 na sat.

Istovremeno, gomila aplikacija koristi ove uslove da u pozadini tiho vrši sinhronizaciju podataka, što dodatno dokusuruje bateriju.

Spasite telefon na putu: Četiri stvari koje morate odmah da proverite

Da ne biste ostali sa ugašenim telefonom usred puta, a nemate punjač ili eksternu bateriju (powerbank) pri ruci, obavezno uradite sledeće pre polaska:

Isključite lokaciju (GPS): Upalite je samo onda kada vam je zaista potrebna navigacija. Ugasite automatsko traženje Wi-Fi mreža: Nemojte dozvoliti telefonu da uzalud skenira okolinu. Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini: Sve ono što ne koristite aktivno (društvene mreže, igrice) ugasite "iz korena". Isključite stalnu sinhronizaciju podataka: Prebacite telefon na ručno osvežavanje mejlova i aplikacija.

Ovim jednostavnim koracima drastično ćete produžiti autonomiju uređaja i osigurati da vam telefon bude dostupan za navigaciju i hitne pozive tokom celog puta.